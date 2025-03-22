Eskişehir'de İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir'de üniversite öğrencileri ile Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü yaptı.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde bir araya gelen üniversite öğrencileri gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü yaptı. Binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü içinde yer alan yemekhane önünde bir araya geldi. Anadolu Üniversitesi'nde bir araya gelen öğrencilere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri de destek verdi. 'Türkiye laiktir laik kalacak', 'Yaşasın öğrenci dayanışması', 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atarak Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bulunan ESPARK AVM önüne gelen öğrencileri, Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri karşıladı.

Binlerce yurttaş Odunpazarı Meydanı'na yürüdü

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu ile birleşen üniversite öğrencileri, buradan Platform üyeleri ile birlikte Odunpazarı Meydanı'na yürüdü. Çevreden ve apartmanlardan vatandaşlar da alkışlarıyla yürüyüş yapan kalabalık kitleye destek verdi. Platform üyeleri ve üniversite öğrencilere CHP'nin düzenlediği miting alanında yürüyüşlerini sonlandırdı ve mitinge destek verdi.