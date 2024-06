Eskişehir'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yılı kutlandı

Yerel

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıldönümü dolaysıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda kutlama etkinliği yapıldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Hv. Org. İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve birçok önemli isim katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinlik günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalarla başladı.

"Ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır"

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir yaptığı konuşmada, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mahzar olmuş; Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzenini sağlaması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan güven ve sevgi bağlı kuruma perçinlemek, daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şevkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir" dedi.

Daha sonra Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi öğrencisi Nehir Yağcı şiir yarışmasında birinci olan 'Jandarma' isimli şiirini okudu.

"Birimlerimizle omuz omuza terörle kırsal alanda da kentte de özveriyle mücadele etmiştir"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise yaptığı konuşmada, "Özveriyle görevini yerine getirmektedir. Türkiye'de jandarma teşkilatımız genelde kırsal alanda ama yüz ölçümü itibariyle baktığımızda ülkemizin önemli bir bölümünde halkın huzur ve güvenliğini sağlayan bir güvenlik birimimiz Sadece halkın huzur ve güvenliğiyle ilişkili değil, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüyle de mücadele eden, terörle mücadele eden güvenlik birimlerimizden birisi. Iki bin on dört, iki bin on yedi yıllarında Diyarbakır Valiliği görevini yürütürken orada bizzat tanıklık ettiği terörle mücadeledeki çalışmalarını sizlerle de paylaşmak isterim. Türk Silahlı Kuvvetleriyle, emniyet birimlerimizle omuz omuza terörle kırsal alanda da kentte de özveriyle mücadele etmiştir. Halkın huzur ve güvenliği, terörle mücadelenin yanında özellikle ihtiyaç duyulduğunda her noktada Jandarma Teşkilatımızı görebiliyoruz. Orman yangını oluyor oradalar, sel oluyor oradalar, deprem oluyor oradalar. Emniyet teşkilatımız gibi, silahlı kuvvetlerimiz gibi ihtiyaç duyulan her noktada Jandarma Teşkilatımızı da o noktada görüyoruz. Bu anlamda özveriyle görev yapan bütün Jandarma Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. ve güvenliği için 24 saat esaslı görev yürüten başta Eskişehir İl Jandarma Komutanımız olmak üzere bütün mensuplarına teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar Jandarma Teşkilatımızın bu noktaya gelmesine katkı sunan bütün kişilere teşekkür ediyorum. Yaşamını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Jandarma Teşkilatımızın Kuruluş Yıl Dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Jandarma teşkilatımızda görev yapan, emekli olanlara sağlık ve esenlikler diliyorum. Görevde olan bütün Jandarma Teşkilatı mensuplarına da başarılar diliyor, tekrar gününüzü kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şiir yarışmasından birinci olan lise öğrencisi Nehir Yağcı'ya hediyesini verdi.

Törende Jandarma Köpek Timler uyuşturucu bulma ve engelleri atlama konusunda hünerlerini sergilediği bir gösteri ile izleyenlerden alkış topladı. Son olarak protokol üyeleri, jandarma teşkilatının stantlarını gezip bilgi aldı. Vali Hüseyin Aksoy, törende yetenekleri ile alkış toplayan köpeği belli bir müddet sevdi. - ESKİŞEHİR