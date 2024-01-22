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Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 32,5 Azaldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 32,5 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de 2023 Aralık ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 oranında azaldı. Eskişehir'de toplam bin 996 konut satışı gerçekleşti.

Eskişehir\'de Konut Satışları Yüzde 32,5 Azaldı
22.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:32
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2023 Aralık ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2023 Aralık ayında, 2022 Aralık ayına göre yüzde 32,5 oranında azalarak bin 996 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2023 Aralık ayında konutların 750 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 246 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 996 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,9 oranında azalarak 103 adet, diğer satışlar ise yüzde 23,3 oranında azalarak bin 893 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 103 konutun 42 adedi ilk satış, 61 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2023 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 azalarak 138 bin 557 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 32,5 Azaldı - Son Dakika
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