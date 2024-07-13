Eskişehir'de KPSS Sınavı İçin Trafik Tedbirleri Alınacak - Son Dakika
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Eskişehir'de KPSS Sınavı İçin Trafik Tedbirleri Alınacak

Eskişehir\'de KPSS Sınavı İçin Trafik Tedbirleri Alınacak

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 14 Temmuz 2024 günü yapılacak olan KPSS sınavı için trafik tedbirleri alınacağını duyurdu. Üniversite girişlerinde ve ana arterlerde trafik ekipleri görev yapacak, sürücülerin trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Adayların toplu taşıma araçlarını kullanarak erken saatte sınava gitmeleri önerilmektedir.

13.07.2024 12:24
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü 14 Temmuz 2024 günü saat 10.15'te ve 14.45'te yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) trafik tedbirleri kapsamında duyuru yayımladı.

14 Temmuz 2024 günü saat 10.15'te ve 14.45'te İl merkezinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Trafik Tedbirleri kapsamında yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; "Osmangazi Üniversitesi (Karacaşehir Yolu Girişleri Açık Olacak), Anadolu Üniversitesi (Cuma Kapısı Girişleri Açık Olacak) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (Sakintepe Yolu Girişleri Açık Olacak) Nizamiye girişlerinde, ayrıca il merkezinde bulunan ana arterlerde trafik ekipleri tarafından görev ifa edilerek edilecek. Yoğunluk durumuna göre trafik akışı ile trafik ışıklarına bağımsız kalarak müdahale edileceğinden, araç sürücülerinin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Görevli trafik ekipleri tarafından üniversite girişleri ve ana arterlerde trafik akışına müdahale edilecek olsa da; sınava katılacak adayların toplu taşıma araçlarını kullanarak gelmeleri ve üniversite içerilerinde oluşacak trafik yoğunluğunu da değerlendirerek sınav saatinden en az 1-1.5 saat önce sınav yapılacak binalarda hazır olacak şekilde yolculuk planlaması yapmaları herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için uygun olacaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de KPSS Sınavı İçin Trafik Tedbirleri Alınacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de KPSS Sınavı İçin Trafik Tedbirleri Alınacak - Son Dakika
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