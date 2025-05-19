Eskişehir\'de Öğrencilerden Ali İsmail Korkmaz İçin Pankart Eylemi

HABER: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Köprübaşı'nda bir araya gelen üniversite öğrencileri sloganlar eşliğinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ne yürüdü. Öğrencilere, CHP PM Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da destek verdi. Öğrenciler rektörlük binasının olduğu alana Ali İsmail Korkmaz pankartı ile Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini astı.

Üniversite öğrencileri, Eskişehir'de Köprübaşı'nda bir araya geldi. Sloganlarla Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ne yürüyen öğrencilere, CHP PM Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da destek verdi.

Öğrenciler Ali İsmail Korkmaz pankartını astı

Sloganlar eşliğinde Anadolu Üniversitesi kampüsüne yürüyen öğrenciler, rektörlük binasının olduğu alana Gezi olaylarında dövülerek öldürülen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının olduğu pankartı asmak istedi. Özel güvenlik birimlerinin izin vermemesi üzerine öğrencilerin ısrarı ve araya CHP'li Mahmut Tanal'ın da girmesiyle öğrenciler Ali İsmail Korkmaz'ın pankartını duvara astı. Daha önce defalarca silinen Ali İsmail Korkmaz görsellerini hatırlatan öğrenciler, "Bu kampüs bizim" diyerek üniversite yönetimine ve öğrencilere gösterilen şiddete tepki gösterdi.

Mahmut Tanal Atatürk resminin olmamasına tepki gösterdi

Özel güvenlik birimlerine ve Anadolu Üniversitesi yönetimine tepki gösteren Mahmut Tanal, üniversiteye Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin asılmamasını eleştirdi. Tanal, "Rektörlüğü milli değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Atatürk Cumhuriyeti olmasaydı ne kadın erkek eşitliği olurdu ne insan hakları olurdu" dedi.

"Ali İsmail'in düşleri mücadelemizde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek"

Pankartı astıktan sonra öğrenciler adına açıklama yapan Eftelya Özçelik, "Eskişehir'de kendi üniversitesinde pankart isteyen öğrencilere özel güvenlik eliyle şiddet uygulandı. Gençliğin sesi susturulmaya, iradesi bastırılmaya çalışıldı. Tarikatları, cemaatleri, gerici siyasal temsilcileri kampüslere sokarak aile yılı adı altında düzenlediğiniz gerici sempozyumlara, üniversitelerimizi karanlığa teslim etmenize izin vermeyeceğiz. Bizler gençler olarak anayasal hakkımızı kullanıyor, gerici düzenine ve onun uzantılarına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Üzerinde 'düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın' yazılı bir pankarta dahi tahammül edemeyen zihniyetin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Ali İsmail'i anmak isteyen gençlerin yerlerde sürüklenmesi, gözaltına alınması, bu baskıcı düzenin bir tezahürüdür. Ama bizler buradayız. Susmayacağız. Ali İsmail'in düşleri mücadelemizde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" dedi.