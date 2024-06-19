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Eskişehir'de polis ekipleri 11 sürücü ve 147 araca işlem yaptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan abart egzozlu araç ve hatalı paklanmalara yönelik yapılan denetimlerde 11 sürücü ve 147 araca işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ile 18 Haziran tarihleri arasında, abart egzozlu araç ve hatalı paklanmalara yönelik yapılan denetimler gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre denetimlerde 11 araç sürücüsüne abart egzozlu araç kullanmaktan, 86 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan, 61 araca taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan, ekiplerce gerekli işlemler uygulandı.