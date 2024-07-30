Eskişehir'de Sanayi Sektöründe Ara Eleman Sıkıntısı Yaşanıyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan, sanayi sektöründe ara eleman sıkıntısı yaşandığını belirterek "Bugün 2 bin lira civarında yevmiye ile çalıştıracak ara eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz" dedi.

Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan, ara eleman bulmakta zorlandıklarını belirtti. Kaynakçı, metal işleri yapan, elektrik-elektronik işlerinden anlayan ara elemanın her geçen gün azaldığına dikkat çeken Akdoğan, gençlerin meslek liselerine yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Akdoğan, Eskişehir'de 2 bin lira yevmiye ile çalıştıracak ara eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

"Ara eleman bulma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bununla ilgili çalışma yapması gerektiğini ifade eden Akdoğan, "Eskişehir'de özellikle Türkiye'de federasyondan aldığımız bilgiler doğrultusunda da ciddi bir ara eleman sıkıntısı mevcut. Sanayi ve inşaat sektöründe özellikle bizim elektrik, tesisat noktasında ara eleman bulma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu eğitim sistemiyle ilgili sıkıntılar var. Kesintisiz eğitimden kesintili eğitime en azından çocuklarımızı ortaokuldan itibaren kendi istedikleri meslek dalına yönlendirme noktasında ciddi adımlar atılması lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bununla ilgili farklı müfredatlar ortaya koyması lazım. Özellikle Eskişehir sanayi bölgesinde ara eleman sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Bugün 2 bin lira civarında yevmiye ile çalıştıracak ara eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz" diye konuştu.

"Son 20 yılda üniversite sayısı lüzumsuz şekilde arttı"

Gençlerin meslek liselerine yönlendirilmesi çağrısında bulunan Akdoğan, "Üniversite tercihleri var bu hafta. Gençlerimiz ağırlıklı olarak üniversiteye yönlendiriliyor. Ancak maalesef Türkiye'de son 20 yılda üniversite sayısının 200'e lüzumsuz bir şekilde çıkmasından dolayı gençlerimiz hem üniversite okuyayım hem rahat bir iş kapısı bulayım diye düşünüyor. Ama Türkiye atık bu noktada şişmiş durumda. Her bölümden yüzlerce, binlerce kardeşimiz üniversiteyi bitirmiş olmasına rağmen hayatlarını idame ettirecek bir iş bulamamaktadırlar. Bununla ilgili de Türkiye'de işsizlik boyutuyla ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Önceliğimiz meslek liselerine teşvik ve gençlerimizin üretime katkı noktasında da gerekli eğitimleri alarak meslek liselerinin de önü açılarak, hatta bizim zamanımızda meslek liselerine sınavla girilirdi. Meslek liselerinin önünün açılarak elektrik, elektronik, metal işleri, kaynak işleri, kaynakçı bulunamıyor memlekette. İvedilikle gençlerimizin meslek liselerine yönlendirilerek meslek edinmeleri ve iş sahalarına atılmaları gerekir" şeklinde konuştu.