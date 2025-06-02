Eskişehir'de Sucuk Yapımına İpuçları - Son Dakika
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Eskişehir'de Sucuk Yapımına İpuçları

Eskişehir\'de Sucuk Yapımına İpuçları
02.06.2025 09:54
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Esnaf Metin Ağılönü, sucuk yapımında baharat ve bağırsak seçimi konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala esnaf, evinde sucuk dolduracaklara tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala baharat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Metin Ağılönü, sucuk yapımı için baharat ve bağırsak seçimi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Baharat karışımlarını kendilerinin hazırladığını vurgulayan Ağılönü, dışarıdan alınan hazır baharatların üretim tarihinin belirsiz olması nedeniyle tazeliğinden emin olunamadığını ve bu yüzden tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Metin Ağılönü, sucuk için hazırladıkları özel baharat karışımında kimyon, toz biber, karabiber, kişniş, yenibahar, çemen, sarımsak tozu ve tuz bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, karışımın acılık oranının müşterilerin damak zevkine göre ayarlanabildiğini ekledi.

"Bağırsak seçerken suni deri kullanılmamalı"

Kurban Bayramı'nda sucuk yapacak olan vatandaşların bağırsak seçiminde dikkatli olması gerektiğini aktaran esnaf Metin Ağılönü, "Kurban Bayramı'yla ilgili olarak, baharat sektöründe sucuk baharatlarını satışa sunuyoruz. Sucuk baharatının yanı sıra bağırsak ve göden de kullanıyoruz. Bağırsak olarak yerli bağırsak tercih edilirse daha iyi olur. İthal bağırsaklar biraz ince olduğu için doldurması daha kolay olsa da, yerli bağırsak kullanırsanız yırtılması zor olur ve daha sağlıklıdır. Ayrıca, bağırsak konusunda bir önerim var: Suni bağırsaklardan kesinlikle uzak durulmalı. Suni bağırsakların vücuda büyük zararı var, bu yüzden kullanılmamalı. Son olarak, bağırsakları kullanmadan önce 2-3 saat sirkede bekletmek vatandaşlar için daha iyi olur. Eğer bağırsakta herhangi bir mikrop kalmışsa, sirke bunu öldürerek bağırsağı daha sağlıklı hale getirir" dedi.

"Bir kilo kıyma için 70-90 gram baharat kullanılmalı"

Ayrıca baharat seçimi olarak da vatandaşlar taze olanlara yönelmesini söyleyen Ağılönü, "Baharat çeşitlerimiz arasında kimyon, toz biber, karabiber, kişniş, yenibahar, çemen ve biraz tuz bulunuyor. Bunlara ek olarak sarımsak tozu da koyuyoruz. Müşterilerin isteğine göre, acı severlerse acı, acı istemezlerse acısız karışım hazırlıyoruz. Bir kilo kıyma için 70-80 gram arasında baharat kullanıyoruz. Bu baharat karışımının fiyatı 35 lira. Baharatları kendimiz taze olarak hazırlıyoruz. Dışarıda hazır satılan baharatların ne zaman yapıldığı belli olmadığı için biz bunları tavsiye etmiyoruz. Taze baharat kullanılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zeytinyağı sucuğun yumuşak olmasını sağlar"

Son olarak vatandaşlara sucuk yapımında tavsiyeler veren aktar Ağılönü, "Sucuk yaparken, verdiğimiz baharat karışımıyla kıymayı biraz yağlı tutuyorsunuz. Sonra kıymayı 3-4 defa kesinlikle yoğurmanız gerekiyor ki sucuk ve baharat iyice özleşsin. 3-4 defa yoğurduktan sonra, yaklaşık 1 saat yoğurun, ardından 1-2 saat bekletin. Günde 2-3 defa bu işlemi tekrarlayın, sonra kıymayı bağırsaklara doldurun. İçerisine biraz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz, bu sucuğun daha yumuşak olmasını sağlar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Sucuk Yapımına İpuçları - Son Dakika

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