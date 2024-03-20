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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 343 bin 111'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 955 adet artarak, 343 bin 111'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 194 bin 598 adeti otomobil, 53 bin 121 adeti kamyonet, 48 bin 410'u motosiklet, 27 bin 558 adeti traktör, 11 bin 414 adeti kamyon, 4 bin 231 adeti minibüs, 2 bin 697 adeti otobüs, bin 82 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 29 milyon 142 bin 942'e ulaştı. - ESKİŞEHİR