Eskişehir\'de Veteriner Hekimden Sokak Hayvanları İçin Öneriler

Eskişehir'de veteriner hekimlik yapan Tuğçe Kara, kış aylarında sokak hayvanları için ısı yalıtımlı ve yağmurdan etkilenmeyecek korunaklı yuvalar yapılmasını tavsiye ederken, sokaktan sahiplenilen hayvanların mutlaka veteriner kontrolünden geçmesi gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de kış mevsimi yavaş yavaş etkisini hissettiriyor. Hava sıcaklıkları her geçen gün düşmeye devam ederken, sokak hayvanları için zorlu kış mücadelesi yaklaşıyor. Vatandaşlar, soğuk günlerde yemek ve su bulmanın yanı sıra barınacak bir yere ihtiyaç duyan sokak hayvanlarına kendi çabalarıyla yardım ederken, evi müsait olan bazı vatandaşların vicdan yaparak hayvan sahiplenmeye çalıştığı biliniyor. Konuyla ilgili tavsiyelerde ve uyarılarda bulunan veteriner hekim Tuğçe Kara ise, vatandaşların hayvanlar için yapacakları yuvalarda ısı yalıtımına ve yağmur suyu geçirmemesine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Kış aylarında hayvanların artan enerji ihtiyacını karşılamak için daha sık ve bilinçli beslenme yapılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Kara, yemek artıkları yerine kuru mamaların kullanılmasını tavsiye etti. Sokaktan hayvan sahiplenme durumlarında ise bir veteriner hekime danışılmasının gerektiğini dile getiren Kara, vatandaşları iç-dış parazit uygulamaları ile kuduz aşısı konusunda uyardı.

"Mutlaka korunaklı yuvalar yapılmalı ve beslenme miktarı arttırılmalı"

Veteriner hekim Tuğçe Kara, yapılacak yuvaların çok detaylı ve maliyetli olmasının gerekmediğinin altını çizdi. Ucuz maliyetlerle korunaklı yuvalar yapılabileceğini aktaran Kara, "Yuvalar özellikle kediler için gerekli. Belki köpekler o yuvalara girmeyebilir. Beslemeye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hayvanlara düzenli yiyecek dağıtımı yapılan bölgelerde kış dönemi gelince bu ihtiyaç biraz daha artıyor. Enerji ihtiyacını karşılamak için beslenme miktarı çoğaltılabilir ve suların donmasını önlemek amacıyla biraz yağ katılabilir. Ama bizim tavsiyemiz tabii ki varsa imkan o hayvanlara bir sahip bulunması. Sokakta bakılacaksa da mutlaka korunaklı yuvalar yapılmalı ve beslenme miktarı arttırılmalı" dedi.

"Kemik, balık kılçığı, çok baharatlı ve yağlı yiyecekler hayvanlara zarar verebiliyor"

Veterinerler olarak vatandaşların hayvanlara yemek artıkları vermelerini önermediklerinden bahseden Kara, hayvanların sindirim sisteminin insanlardan farklı olduğunun altını çizdi. İnsanların tükettiği yiyeceklerdeki baharat ve yağ içeriklerinin hayvanlara uygun olmadığını da belirten Veteriner Hekim Tuğçe Kara, "Tercihimiz kuru mamalardan yana. Bazı vatandaşlarımız iyi niyetli bir şekilde hayvanlara yemek artığı veriyor, çöpe gitmesin ve en azından onlar beslensin diye düşünüyor. Ama dediğim gibi, veterinerler olarak biz bunu tavsiye etmiyoruz. Özellikle kemik, balık kılçığı, çok baharatlı ve yağlı yiyecekler gibi şeyler hayvanlara zarar verebiliyor. Hatta mide ve bağırsak yırtılmasına kadar ciddi ölümcül etkilere neden olabiliyor" şeklinde konuştu.

"Dışarıdan alınan hayvan daha eve götürülmeden iç-dış parazit uygulamaları yapılmalı"

Sokakta beslediği hayvanı evine almak isteyen vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda da bulunan Kara, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Diyelim ki birisi sokakta beslediği hayvanı evine almak istedi. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka bir veteriner hekim ziyareti yapılması gerekiyor. Çünkü dışarıda bulunan hayvanlarda iç parazit olmama imkanı yok gibi bir şey. Bu da insanlara bulaşabiliyor. Muhakkak ki iç-dış parazit uygulamalarının yapılması gerekiyor. Eğer bu hayvanı sahiplenecek kişinin evinde başka bir evcil hayvan varsa da, şahsen yeni sahiplenilen hayvanın 15 gün karantinada tutulmasını öneriyorum. Çünkü herhangi bir insana geçmeyen ama hayvanlar arasında bulaşabilen bazı hastalıklar var. Hayvan taşıyıcı durumda olabilir. Bu nedenle insanlar kendi evcil hayvanlarını riske atmamak adına sokaktan aldıkları canı bir süre ayrı odada bulundurabilir. Hayvanda hastalık belirtileri varsa tekrar veteriner kliniklerine muayeneye gelip, orada gerekli testlerin ve hastalıkların tespitinin yapılarak tedavisine başlanmasını öneriyorum. Ancak muhakkak daha eve götürmeden, dışarıdan alır almaz bir veteriner kliniğe uğranarak iç-dış parazit uygulamaları yapılmalı. Bir diğer zoonoz (hayvanlardan insanlara veya insanlardan hayvanlara doğal koşullar altında bulaşabilen hastalık) olan da kuduz. Biliyorsunuz ki kuduz aşısı ihmal edilmemeli. Zaten kliniğe uğradıktan sonra veteriner hekim uygun aşı programını hasta sahibine anlatacaktır." - ESKİŞEHİR