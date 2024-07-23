Eskişehir'de Yükselen Hava Sıcaklıkları Bal Üretimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Yükselen Hava Sıcaklıkları Bal Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Eskişehir\'de Yükselen Hava Sıcaklıkları Bal Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, arıcılık faaliyetleri ve yükselen hava sıcaklıklarının üretime etkisi hakkında bilgiler verdi. Yiğit, sıcak havaların çiçekleri etkilediğini ve arıların bal üretmesini zorlaştırdığını ifade ederek, Eskişehir'de arıcılık faaliyetlerinin düşük olduğunu ve bu yıl bal veriminde düşüş olduğunu belirtti. Ayrıca, taşımalı arıcılık yapılması gereken bölgelere göre üretilen balın çeşitlilik gösterdiğini ve Eskişehir'in iki ilçesinin taşımalı arıcılık için avantajlı olduğunu söyledi. Yiğit, üretim rakamlarının çarpıtılabildiğini ve bu durumun TÜİK verilerini yanılttığını ifade etti.

23.07.2024 10:17
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Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, arıcılık faaliyetleri ve yükselen hava sıcaklıklarının üretime etkisi hakkında bilgiler verdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de yükselen hava sıcaklıkları bal üretimini olumsuz etkiledi. Arıcılar Birliği Başkanı Yiğit, bu yıl bal veriminde düşüş olduğunu söyledi. Yıllardır işini severek yapan Bünyamin Yiğit, sıcak havaların çiçekleri etkilediğini, bunun da arıların bal üretmesini zorlaştırdığını ifade ediyor. Türkiye geneline göre Eskişehir'de arıcılık faaliyetlerinin düşük olduğunu vurgulayan Bünyamin Yiğit, "Eskişehir'in arıcılık faaliyetleri Türkiye geneline göre biraz daha düşük. Eskişehir'de arıcılığın zayıf olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Eskişehir sert bir iklime sahip ve bu da arı yetiştiriciliğini zorlaştırıyor. Akdeniz iklimi, Ege iklimi olan yerlerde hareket çok kolay. Eskişehir'in çok fazla bir etkinliği yok, ama yine de bal üretimi 800 tondu. Açıkçası bu sene düştü. Daha da düşük olacağını tahmin ediyoruz. Her geçen yıl iklim değişikliğinden dolayı bal üretimi düşüyor. Bu sene bu dönemde bal sağımı yapılması lazım. Bal hasadının ilkbaharda olması gerekiyor ama birçok arıcımız iklimden dolayı bunu alamıyor şu an. Yüksek hava sıcaklıkları bal olayını etkiliyor" diye konuştu.

"En çok çiçek balı üretimi mevcut"

Bir takım balları üretmek için taşımalı arıcılık yapılması gerektiğini ve bölgelere göre üretilen balın değişmesi hakkında çeşitli bilgiler veren Yiğit, "Bölgemizde en çok çiçek balı üretimi mevcut. Bozdağ'da bulunan sedir ağaçlarından da sedir balı üretilir. Meşe balları da mevcuttur, ovada ayçiçek balı üretilir. Çam balı üretmek için Akdeniz iklimi ve Ege ikliminin bulunduğu yörelere taşımak gerekiyor" dedi.

"Eskişehir'in iki avantajı var"

Taşımalı arıcılık yapanlar için Eskişehir'de iki ilçenin oldukça avantajlı olduğunu belirten Yiğit sözlerine şu şekilde devam etti;

"Her yerin dezavantajının yanında avantajı da var. Eskişehir'de en önemli avantajımız Mihalgazi, Sarıcakaya gibi ilçelerimizin bulunması. Burada kışın iklim şartları inanın Akdeniz ikliminden farksız. Taşımalı arıcılık yapanlar için avantaj oluyor. Bilecik'in İnhisar ilçesi var. Bazı arkadaşlarımız da oraya gidiyor. Sabit aracılık yapanlar için Eskişehir bölgesi karasal sert bir iklime sahip. Ona göre de önlemlerin alınması gerekiyor."

"Ürettiği rakamı dürüst bir şekilde dile getirmiyorlar, bu da TÜİK verilerini yanıltıyor"

Yiğit, bu yıl üretimin doksan tonun altına düşebileceğini ve verilerin çarpıtılabildiğini anlatarak "Geçen yıl üretimimiz 90 ton civarındaydı. Bu sene daha düşük olur diye düşünüyoruz. Şuan ballar yeni sağılıyor. Hasatlar bittikten sonra ilçe tarım müdürlükleri herkesin ürettiği balı kayda alıyor. TÜİK verilere göre buranın balının normalde daha fazla olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bazen ürettiği rakamı dürüst bir şekilde dile getirmiyorlar, bu da yanlış verilere yol açabiliyor. Taşımacı arıcılık yapanlarda verileri etkiliyor. Burada üretip geldikleri yere döndükleri zaman bal o şehrin üretimi sayılıyor. Geçen sene 350 lira civarında sattık. Bu sene işte biz 500 lira civarını düşünüyorum Ama tabii belli olmuyor. Üretim yapan arkadaşımızdan gelen haberler memnun edici değil. Bu yıl herkes verimin az olduğunu söylüyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yükselen Hava Sıcaklıkları Bal Üretimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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