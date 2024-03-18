Eskişehir\'deki Taksicilerden Kamera ve Kabin Talebi

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Eskişehir'deki taksici esnafı, başka meslektaşlarının da İzmir'de müşterisi tarafından öldürülen Oğuz Erge gibi olaylar yaşamaması için araçlarına kamera ve kabin yaptırılması gerektiğini belirterek yetkililere seslendi.

İzmir'de, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge cinayetinden sonra tedirgin olan Eskişehirli taksiciler, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden tedbir alınmasını istedi. Özellikle gece saatlerinde müşteri sınıfının değişmesi nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını söyleyen esnaf, Türkiye genelinde yetkili kurumlar tarafından tüm taksilere kamera bağlatılması ve taksi şoförlerine ayrı bir kabin yapılmasının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erge'nin olayından sonra insanlarda bir cesaret oluştuğunu ve daha fazla sıkıntı yaşamaya başladıklarını da dile getiren taksiciler, her şeyden önce vatandaşların sağduyulu olması gerektiğinin altını çizerek hem yolculardan hem de trafikteki diğer şoförlerden daha anlayışlı davranmalarını rica etti.

"Önlem alınmazsa böyle şeyler devam eder"

Yaklaşık 2 yıl önce alkollü bir müşteri tarafından 5 yerinden bıçaklandığını ve kendisine saldıran şahsın hala dışarıda olduğunu belirten taksici Burak Bilgiç, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda bir taksici arkadaşımız katledilmişti. Öncelikle ben buradan arkadaşın ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Ülkemizde maalesef böyle olaylar yaşanıyor. Dolayısıyla bir önlem alınması gerekir, önlem alınmazsa böyle şeyler devam eder. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçenlerde kentteki tüm taksicilere kamera bağlatacağını söylemişti. Biz tüm Türkiye genelinde böyle bir uygulama yapılsın istiyoruz. Bir de, Avrupa'da şoförlerin kurşun geçirmez şeffaf kabinleri var ve küçük bir pencereden alışveriş yapıyorlar. Öyle bir uygulamanın da hayata geçirilmesini isteriz. Yetkililer bu konuyla ilgili kendileri harekete geçerlerse iyi olur. Çünkü bizler endişe ediyoruz. Özellikle gece saatlerinde müşteri sınıfının değişmesiyle sorunlar yaşanıyor" dedi.

"Biz vatandaştan sadece hem arabaya bindiğinde hem de trafikte sağduyu bekliyoruz"

Tüm Türkiye'de 'Taksici Cinayeti' olarak gündem olan olayın bazı insanlarda cesaret uyandırdığını ifade eden Bilgiç, "Vatandaş artık 'taksicilere bu yapılabilir' gözüyle mi baktı artık bilemiyorum ancak bir hız aldılar. O nedenle aslında şu an önlem alınmasının tam zamanı. Tabii her şeyden önemlisi emekçi olarak vatandaşın da biraz sağduyulu olmasını bekleriz. Bir insanın hastası oluyor, ambulans çağırıyor, kendisi araca biniyor ama yakınını bindirmiyorlar. O kişiyi de hastaneye biz yetiştiriyoruz. ya da başka bir problem oluyor, en acil durumlarda biz yanlarında oluyoruz ve onları gidecekleri yere götürüyoruz. Trafikte de sıkıştırılma gibi olaylar yaşıyoruz. Yani bunlar keyfi değil, tamamen ticari arabalar. Ama diğer şoförler de taksicinin acelesini problem olarak görüyor. Biz vatandaştan sadece hem arabaya bindiğinde hem de trafikte sağduyu bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR