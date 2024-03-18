Eskişehir'deki Taksicilerden Kamera ve Kabin Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'deki Taksicilerden Kamera ve Kabin Talebi

Eskişehir\'deki Taksicilerden Kamera ve Kabin Talebi

Eskişehir'deki taksici esnafı, İzmir'de yaşanan taksici cinayeti sonrası benzer olayların yaşanmaması için araçlarına kamera ve kabin yaptırılmasını istedi. Taksiciler, yetkililerden tedbir alınmasını ve tüm taksilere kamera bağlatılmasını talep etti.

18.03.2024 11:17  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki taksici esnafı, başka meslektaşlarının da İzmir'de müşterisi tarafından öldürülen Oğuz Erge gibi olaylar yaşamaması için araçlarına kamera ve kabin yaptırılması gerektiğini belirterek yetkililere seslendi.

İzmir'de, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge cinayetinden sonra tedirgin olan Eskişehirli taksiciler, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden tedbir alınmasını istedi. Özellikle gece saatlerinde müşteri sınıfının değişmesi nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını söyleyen esnaf, Türkiye genelinde yetkili kurumlar tarafından tüm taksilere kamera bağlatılması ve taksi şoförlerine ayrı bir kabin yapılmasının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erge'nin olayından sonra insanlarda bir cesaret oluştuğunu ve daha fazla sıkıntı yaşamaya başladıklarını da dile getiren taksiciler, her şeyden önce vatandaşların sağduyulu olması gerektiğinin altını çizerek hem yolculardan hem de trafikteki diğer şoförlerden daha anlayışlı davranmalarını rica etti.

"Önlem alınmazsa böyle şeyler devam eder"

Yaklaşık 2 yıl önce alkollü bir müşteri tarafından 5 yerinden bıçaklandığını ve kendisine saldıran şahsın hala dışarıda olduğunu belirten taksici Burak Bilgiç, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda bir taksici arkadaşımız katledilmişti. Öncelikle ben buradan arkadaşın ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Ülkemizde maalesef böyle olaylar yaşanıyor. Dolayısıyla bir önlem alınması gerekir, önlem alınmazsa böyle şeyler devam eder. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçenlerde kentteki tüm taksicilere kamera bağlatacağını söylemişti. Biz tüm Türkiye genelinde böyle bir uygulama yapılsın istiyoruz. Bir de, Avrupa'da şoförlerin kurşun geçirmez şeffaf kabinleri var ve küçük bir pencereden alışveriş yapıyorlar. Öyle bir uygulamanın da hayata geçirilmesini isteriz. Yetkililer bu konuyla ilgili kendileri harekete geçerlerse iyi olur. Çünkü bizler endişe ediyoruz. Özellikle gece saatlerinde müşteri sınıfının değişmesiyle sorunlar yaşanıyor" dedi.

"Biz vatandaştan sadece hem arabaya bindiğinde hem de trafikte sağduyu bekliyoruz"

Tüm Türkiye'de 'Taksici Cinayeti' olarak gündem olan olayın bazı insanlarda cesaret uyandırdığını ifade eden Bilgiç, "Vatandaş artık 'taksicilere bu yapılabilir' gözüyle mi baktı artık bilemiyorum ancak bir hız aldılar. O nedenle aslında şu an önlem alınmasının tam zamanı. Tabii her şeyden önemlisi emekçi olarak vatandaşın da biraz sağduyulu olmasını bekleriz. Bir insanın hastası oluyor, ambulans çağırıyor, kendisi araca biniyor ama yakınını bindirmiyorlar. O kişiyi de hastaneye biz yetiştiriyoruz. ya da başka bir problem oluyor, en acil durumlarda biz yanlarında oluyoruz ve onları gidecekleri yere götürüyoruz. Trafikte de sıkıştırılma gibi olaylar yaşıyoruz. Yani bunlar keyfi değil, tamamen ticari arabalar. Ama diğer şoförler de taksicinin acelesini problem olarak görüyor. Biz vatandaştan sadece hem arabaya bindiğinde hem de trafikte sağduyu bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, İzmir, Sivil Toplum, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'deki Taksicilerden Kamera ve Kabin Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
09:45 Survivor All Star’da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi Survivor All Star'da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi
09:16 Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın Etiler’deki lüks villasının kirası ortaya çıktı Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
09:13 Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu
08:46 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında
08:19 İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti
07:47 TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti’den 5 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu istemiş TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 12:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki Taksicilerden Kamera ve Kabin Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement