Eskişehir'deki yangında şehit olan Enes Sarıyıldız'ın babası: "Oğlumun hayatı yarım kaldı, kız arkadaşıyla evlenmeyi düşünüyordu" - Son Dakika
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Eskişehir'deki yangında şehit olan Enes Sarıyıldız'ın babası: "Oğlumun hayatı yarım kaldı, kız arkadaşıyla evlenmeyi düşünüyordu"

Eskişehir\'deki yangında şehit olan Enes Sarıyıldız\'ın babası: "Oğlumun hayatı yarım kaldı, kız arkadaşıyla evlenmeyi düşünüyordu"
25.07.2025 14:28
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Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Tekin Enes Sarıyıldız'ın babası Tekin Sarıyıldız, "Oğlumun hayatı yarım kaldı, kız arkadaşıyla evlenmeyi düşünüyordu.

Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Tekin Enes Sarıyıldız'ın babası Tekin Sarıyıldız, "Oğlumun hayatı yarım kaldı, kız arkadaşıyla evlenmeyi düşünüyordu. Her şeyi yarım kaldı" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale ettiği sırada şehit olan 24 yaşındaki Tekin Enes Sarıyıldız'ın Ankara Keçiören'deki babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı. Taziyeleri kabul eden acılı baba Tekin Sarıyıldız, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Evladının canlılara çok değer verdiğini söyleyen baba Sarıyıldız, "Çok zor bir olay ama birazcık gururu var, yoksa dayanamazdık. Oğlumun şehit ve kahraman olmasının gururunu yaşıyorum. Örümceğe dahi kıyamazdı. Eliyle alır dışarıya atardı. Canlılara çok büyük bir saygısı vardı. Annesi böyle görevlere gitmesini istemezdi. O da annesine, 'Sen hiç o hayvanların çığlıklarını duydun mu?' diye cevap verirdi. Canlı dostu biriydi. Can kurtarmak için canını verdi. 18 yaşından beri görevlere gidiyordu. Orada da çok sevilmişti. Eğitmenliğe kadar yükselmişti. Biz alışkındık bu haline. Depremlerde, sellerde, arama kurtarma faaliyetlerinde sürekli görev alırdı. Annesi son gittiğinde bir şeyler hissetmişti ve gitmemesini istemişti. Giderken kardeşlerini uyarmış, 'Annemi ve babamı üzmeyin' diye" dedi.

"Hiçbir zaman parayla ilgili bir hayali olmadı"

Oğlunun paraya hiçbir zaman değer vermediğini dile getiren Sarıyıldız, "En son telefonda görüşmüştük. 'Paraya ihtiyacın var mı?' diye sormuştum. Gerek olmadığını söyledi ama az da olsa bir miktar göndermiştim. En son göreve gittiğinde görmüştüm. Doğayı çok severdi. Hiçbir zaman parayla ilgili bir hayali olmadı. Hep doğayla birlikte olmak isterdi. Her şeyi yarım kaldı. Tek ders sınavı vardı, eylülde mezun olacaktı. Ehliyetini yeni almıştı, tam araba kullanacaktı, o da yarım kaldı. Kız arkadaşıyla evlenmeyi düşünüyordu. Oğlumun hayatı yarım kaldı. Sevgilisiyle ciddi düşünceleri vardı. İşe başlamadan evlenmeyi düşünmüyordu. Kız arkadaşıyla aynı üniversitedeydi, birlikte AKUT gönüllüsü olarak çalışıyorlardı" diye konuştu.

"O kadar çok seviliyormuş ki sonradan öğrendim"

Oğlunun çevresi tarafından değer gördüğünü ifade eden baba Sarıyıldız, "Oğlum ve görev arkadaşları çok özel çocuklar. Hiçbir menfaat beklemeden herkesin yardımına koşardı. O kadar çok seviliyormuş ki sonradan öğrendim. Öğretmenleri dün cenaze töreninde Enes'in çok özel bir çocuk olduğunu söyledi. Hepsi çok değerli insanlardı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'deki yangında şehit olan Enes Sarıyıldız'ın babası: 'Oğlumun hayatı yarım kaldı, kız arkadaşıyla evlenmeyi düşünüyordu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki yangında şehit olan Enes Sarıyıldız'ın babası: "Oğlumun hayatı yarım kaldı, kız arkadaşıyla evlenmeyi düşünüyordu" - Son Dakika
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