Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı: Ankara Demirspor'a ait olan tren garı otoparkı geliri doğru - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı: Ankara Demirspor'a ait olan tren garı otoparkı geliri doğru

Geniş Video İzle

Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerliel, Eskişehir'deki tren garı otoparkının gelirinin Ankara Demirspor'a ait olduğunu doğruladı. Hünerliel, büyük garlarda alanların ihale usulü kendi üzerine alındığını ve bu gelirlerin ihaleli olduğunu belirtti. Eskişehir Demirspor olarak benzer bir girişimleri olduğunu ve kulübe gelir elde etmek istediklerini söyledi.

29.04.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı Hünerliel Eskişehir'deki tren garı otoparkı gelirinin Ankara Demirspor'a ait olmasına ilişkin konuştu

Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerliel:

"Bir usulsüzlük yok, gelirler ihaleyi alan Ankara Demirspor'a gidiyor"

"Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir gibi büyük alanlı garlarda alanların bir kısmını ihale usulü kendi üzerine almış görünüyor"

"Eskişehir Demirspor olarak olarak benzer bir girişimimiz var, bu yolla kulübe gelir elde etek istiyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan tren garının gelirinin, yapılan ihale sonucu Ankara Demirspor'a gitmesi konusunu değerlendiren Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerliel, "Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir gibi büyük alanlı garlarda alanların bir kısmını ihale usulü kendi üzerine almış görünüyor. Bu gelirler ihaleli olduğu için yani diğer kulüplerin ya da üçüncü şahısların alması gibi bir olay söz konusu değil" dedi.

Eskişehir Tren İstasyonu'nun otoparkında asılı olan tabelada Ankara Demirspor'a ait olduğuna dair ibareler, kent genelinde kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Eskişehir'deki otoparkın gelirlinin Ankara Demirspor'un kasasına girmesi konusunda Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerliel konuştu. Ankara Demirspor'un otoparkın gelirini ihale yoluyla elde ettiğini belirten Başkan Mehmet Ali Hünerliel, durumda bir usulsüzlüğün olmadığını belirtti. Başkan Hünerliel, 1930 yılında kurulan Eskişehir Demirspor'un da benzer bir girişimi olduğunu ve bu yolla kulübe gelir elde etek istediklerinin altını çizdi.

"Büyük alanlı garlarda alanların bir kısmını ihale usulü kendi üzerine almış görünüyor"

Konuyla alakalı Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerliel, "O pankartta 'Bu alan bot Ankara Demirspor Kulübü'ne aittir' diye yazıyor. Yani gerileri kulübe ait olarak kullanılıyor. ve gelirleri Ankara Demirspor'a gidiyor. Şimdi bu işin aslı astarı şu; Ankara Demirspor şirketleşmiş bir kulüp. Yeni yani kendine ilave olarak bir şirket kurmuş. Bu şirketi kendi demiryolları arazileri üzerinden veya dış işlerde bu şirket üzerinden ihaleyle kendine mal edindirme gibi olay için kullandığı bir şirket üzerinden yapıyor. Bunu da daha önce işte Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir gibi büyük alanlı garlarda alanların bir kısmını ihale usulü kendi üzerine almış görünüyor. Bu gelirler ihaleli olduğu için yani diğer kulüplerin ya da üçüncü şahısların alması gibi bir olay söz konusu değil. Onun dışında biz de kendi ait bir otopark edinelim diye uğraştık. Bu konuda sağ olsun siyasilerimizden destekleriyle beraber yakın zamanda işte bir alanı Eskişehir Demirspor'a kazandıracağız inşallah. Bir otopark sahibi olacağız inşallah" dedi.

"Biz de kendimize gelir kaynağı elde etmeye çalışan bir kulübüz"

Eskişehir Demirspor'un tek gelir kaynağının bir halı saha olduğunu hatırlatarak benzer bir proje üzerlerinde çalıştığını belirten Başkan Hünerliel şöyle devam etti:

"Biz işte maddi imkanlarımızın kısıtlı olmasından dolayı şikayetlerimizi, serzenişlerimizi söyledikçe insanlar sanki buranın işte Eskişehir Demirspor dururken Ankara Demirspor'a otopark gelirlerinin gittiği konusunda spekülasyon yaptılar. Bunu da işte insanlar kendileri bizleri düşünerek değil, kendilerini düşünerek yapılan bir spekülasyonlardı bunlar. Bundan dolayı kimi insanlar bilmeden etmeden ulu ortağı her türlü lafı kullanıyor. Yani biz Eskişehir Demirspor olarak Ankara Demirspor'a giden paraların derdinde değiliz. Biz de kendimize gelir kaynağı elde etmeye çalışan bir kulübüz. Biliyorsunuz kulüplerin ayakta kalabilmelerinin tek sebebi maddiyattır. Bu maddiyatı nerelerden temin edebiliriz? Nasıl yapabiliriz? diye uğraşıyoruz. İşte son 2023'ün Nisan ayının 7'sinde 13 ay uğraşmamız ve gayretimizden sonra Basın Şehitler Caddesi üzerindeki halı sahayı Eskişehir Demirspor'a kazandırdık. Onun dışında da başka bir gelirimiz yok. Tabii ki bu gelirle yani ahım şahım bir gelir beraber ne diyecektim işte başka imkanlarda kulübümüze yönlendirebilirsek ayakta kalmanın hesabını yapıyoruz yani."

Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı: Ankara Demirspor\'a ait olan tren garı otoparkı geliri doğru
Kaynak: İHA

Ankara Demirspor, Eskişehir, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı: Ankara Demirspor'a ait olan tren garı otoparkı geliri doğru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
12:13 Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davası: Savcı, Tutuksuz Sanıkların Beraatını İstedi Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davası: Savcı, Tutuksuz Sanıkların Beraatını İstedi
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:50 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali Michael Jackson’a benzetildi 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali Michael Jackson'a benzetildi
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
11:06 Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 12:52:13. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı: Ankara Demirspor'a ait olan tren garı otoparkı geliri doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement