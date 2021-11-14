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Eskişehir'den Avrupa'ya gelinlik - Son Dakika

Eskişehir'den Avrupa'ya gelinlik

14.11.2021 09:40
Eskişehir'den Avrupa'ya gelinlik

Eskişehir'de sipariş üzerine kendi tasarladığı ve diktiği gelinlikleri diğer ülkelere gönderen tasarımcı Rafiye Yıldırım, özellikle kış aylarında gelinliklere yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Eskişehir'de sipariş üzerine kendi tasarladığı ve diktiği gelinlikleri diğer ülkelere gönderen tasarımcı Rafiye Yıldırım, özellikle kış aylarında gelinliklere yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Kız meslek lisesi mezunu Rafiye Yıldırım, 18 sene giyim alanında öğretmenlik yaptıktan sonra bir gelinlik dükkanı açtı. Gelinliklerin tasarım ve dikimleri tamamen kendisine ait olan Yıldırım, yaptığı gelinlikleri yurt dışında birçok ülkeye ihraç ediyor. İhracat avantajından dolayı düğünlerin azaldığı kış mevsiminden etkilenmediğini belirten tasarımcı, aksine aralık, ocak ve şubat aylarında siparişlerini yetiştiremediğini ifade etti. Lisede moda tasarımı okuduğunu belirten Rafiye Yıldırım, açtığı gelinlik dükkanında hiçbir şekilde hazır ürün bulunmadığını aktardı. Genellikle yaz aylarında rağbet gördüğü düşünülen gelinliklerin aslında kışın daha fazla talep gördüğünü kaydeden Yıldırım, " Konya'nın Yunak ilçesinde doğdum. Liseden sonra 18 sene tasarım alanında öğretmenlik yaptım, ardından açtığım gelinlik dükkanında tamamen kendi tasarımlarımı sergiliyorum. Yurt dışından da birçok müşterim var. Yılbaşına doğru her sene siparişler alırım, özellikle kasım aylarında Romanya'ya, aralık, ocak, şubat aylarında ise Fransa, Belçika ve Almanya'ya dikiyorum. Bu sezon tesettürlü gelinliklere yoğun ilgi vardı. Renk olarak da gri, füme ve lacivert tercih edilirken, sezon sonuna doğru siyaha yakın tonlar ilgi gördü. Kumaş cinsi ise saten üzerine parlak ve ışıltılı tasarımlar yapıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'den Avrupa'ya gelinlik
Eskişehir'den Avrupa'ya gelinlik
Eskişehir'den Avrupa'ya gelinlik
Eskişehir'den Avrupa'ya gelinlik
Eskişehir'den Avrupa'ya gelinlik

Eskişehir, Gelinlik, İhracat, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'den Avrupa'ya gelinlik - Son Dakika


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