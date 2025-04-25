Eskişehir'in toprağı dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Devlet desteğiyle Eskişehir'de üretilen güveçler, aralarında Amerika, Almanya, Rusya ve Arabistan'ın da bulunduğu çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor

Ömer Eren: "O kredinin sayesinde birçok Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Ömer Eren'in devlet desteğiyle üretimine başladığı çömlekler, aralarında Amerika, Almanya, Rusya ve Arabistan'ın da bulunduğu çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Baba mesleğini sürdürmeye gayret eden Ömer Eren, 2018 yılında güveç mangal üretimine başladı. O dönemlerde maddi sıkıntı yaşayan Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf için açıklamış olduğu destek paketinden faydalandı. Faizsiz 50 bin TL krediden faydalanan Eren, kısa sürede üretimini hızlandırdı. Mihalıcçık'ın Sorkun Köyü'ndeki toprağı Kozkayı Mahallesi'nde çömleğe dönüştüren Eren, dört bir yanına ihracat yaptıklarını belirtti.

"O kredinin sayesinde birçok Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Eren, "Baba mesleği, fakat biz bu mesleği biraz daha geliştirdik. Güveç mangalın üretimine 2018 yılında başladık. O zaman cebimizde 5 bin TL vardı. Tabii bu süreçte biraz sıkıntı yaşadık. Maddi anlamda işlerimizi ilerletemedik. Ta ki Sayın Cumhurbaşkanımız esnaflara bir destek paketi açıklayana kadar. Çürümeye yüz tutmuş meslek gruplarına 50 bin TL faizsiz kredi açıklaması yaptı. Biz de bunu duyunca hemen krediye başvurduk ve bu süreçte, sağ olsun, banka bize yardımcı oldu. Krediyi aldık ve bugün itibarıyla o kredinin sayesinde birçok Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz. Bu ay içerisinde Amerika'ya bir ihracatımız olacak. Almanya, Rusya, Arabistan gibi ülkelere de ihracat yaptık" dedi.

"Ateş görmeden etlerinizi ve yemeklerinizi sağlıklı bir şekilde yapabiliyorsunuz"

Eskişehir'in toprağını dış ülkelere göndermenin kendilerini hem mutlu ettiğini, hem de gururlandırdığını vurgulayan Eren, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ürün sağlığa çok faydalı. Duman, is, ateş görmeden etlerinizi ve yemeklerinizi sağlıklı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Her konuda sağlıklı ve çok da lezzetli. Birçok ülkede sağlık sorunları var. Biliyorsunuz, yakın bir zamanda bir pandemi geçirdik. Böyle olunca, vatandaş daha çok dikkat ediyor. Bizim ürünümüzde hiçbir şekilde kanserojen madde bulunmuyor. Malum, diğer mangallarda kömürden dolayı dumanda kanserojen madde var, ama bizim ürünümüzde böyle bir şey yok. Dumanı, isi kesinlikle görmüyor. O yüzden hem sağlıklı hem de çok lezzetli ürünler yapabilirsiniz.