Eskişehir itfaiyesi 9 ayda 3 bin 913 vakaya müdahale etti, 8 bin 661 ihbar aldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2026 yılının 9 aylık süreci içerisinde 8 bin 661 vaka ihbarı aldı. İtfaiye ekiplerince 2 bin 342'si yangın ve bin 571'i kurtarma olmak üzere toplam 3 bin 913 vakaya müdahale edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentsel yangınlar, arama-kurtarma faaliyetleri, trafik kazalarına müdahale ve doğal afetlerle mücadele gibi hayati alanlarda 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet veriyor. İtfaiye ekipleri her gün birçok vakaya müdahale ederken, 2026 yılının 9 aylık sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili veriler paylaşıldı. Eskişehir itfaiyesinin 2026 yılının ilk gününden bu yana toplam 8 bin 661 vaka ihbarı aldığı, 2 bin 342'si yangın ve bin 571'i kurtarma olmak üzere toplam 3 bin 913 vakaya müdahale edildiği açıklandı.

"Bu sene orman yangını yönünden şanslıyız ama ot, anız ve ekin yangınlarımız çok"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye Santral Sorumlusu Abdurrahman İbi, "İhbarlarımızı değerlendirip ekiplerin bir an önce kontrollü ve seri bir şekilde çıkışını yapmaya çalışıyoruz. Bu 9 aylık çalışma sürecinde bizim normal yangınlarımızın haricinde yaz aylarında ot ve çöp anız yangınlarımız belli bir sayı tutmaktadır. Mesela bu sene 1'inci ayın 1'inden 9'uncu ayın 1'ine kadarki süreçte 8 bin 661 tane vaka almışız. Bunun 2 bin 342 tanesi yangın ihbarı, bin 571 tanesi genel kurtarma. Yaz ayları bizim için biraz yoğun geçiyor. Kış ayının gelmesiyle şu anda ot ve anız yangınlarımız hafifledi. Bu yıl içerisinde şehrimizde orman yangını olmadı. 4 orman yangını ihbarımız var. 3 tanesi zaten başlangıç aşamasında söndürüldü, ormana sıçramadı. Sadece Kavacık mevkiinde ormanlık alan değil de ağaçlık alana sıçradı. Bu yıl içerisinde il dışı olarak sadece İzmir, Çine'ye takviye itfaiye ekibi gönderdik. Yani bu sene orman yangını yönünden şanslıyız ama ot, anız ve ekin yangınlarımız çok. Yaz aylarında her taraf ot ve kurumuş olduğu için genellikle bilinçsiz vatandaşların sigara izmariti atması sonucu yangın başlıyor" dedi.

"Toplamda 205-210 arası yangına müdahale ekibimiz, 63 araçlık filomuz var"

Personel ve filodaki araç sayısı hakkında da konuşan İbi, "Şehir içerisinde 17 müdahale şube birimimiz var. Toplamda 205-210 arası bir fiil yangına müdahale ekibimiz var. Filomuzda 30 tane arazözümüz var, 22 merdiven, 4 kurtarma aracı, 1 su üstü araç, bir de 6 hizmet aracımız var. Toplamda 63 tane aracımız bulunuyor. Kısmetse filomuzu güçlendireceğiz. Vatandaşlarımızın duyarlı olması istiyoruz. Ot yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın daha bilinçli olmasını, en azından çocuklarını biraz daha bilgilendirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Panik yapan vatandaş olduğunda onu sakinleştirip en doğru bilgiyi almaya çalışıyoruz"

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı yönlendirici olarak görev yapan Emine Bük, itfaiyeye gelen ihbarların nasıl değerlendirildiğini anlattı. Vatandaşların ihbarı ilk verdiklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde alıcılar tarafından karşılandığını, müdahale gerektiren bir durum varsa itfaiye birimine aktarıldığını belirten Bük, şunları söyledi:

"Bizler süreci en hızlı şekilde değerlendirip ekiplerimizi yönlendirme yapıyoruz. Yangın, trafik kazaları, mahsur kalma ve hayvan kurtarma gibi olaylara müdahale ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi iki aşamalı bir sistemdir. Öncelikle ilk ihbar çağrı alıcı arkadaşlarımıza düşer. Onlar gerekli yönlendirmeleri yaptıktan, değerlendirdikten sonra ilgili birimlere aktarırlar. Bizler burada itfaiye birimi ile ilgilenmekteyiz. Bir insanın canı yandığında, feryat figan bağırıp bizden yardım isterken bizim bilgi almamız çok zor olabiliyor. Bununla beraber biz orada vatandaşı sakinleştirip en doğru bilgiyi almaya çalışıyoruz. Mesela bina kaç katlı, kaçıncı katında, ne yanıyor? Bu bilgileri aldıktan sonra zaten gerisi bizim ve ekibimizin hızıyla çözülebilecek olaylar. Onlara psikolojik olarak da bir destek sağlamaya çalışıyoruz, 'Öncelikle sakin olun, siz sakin olursanız biz sizden ayrıntılı bilgi alabiliriz. Ekibimiz bu şekilde en kısa sürede sizlere yardımcı olacaktır. Şimdi sakin olun ve sorularımıza cevap verin. Burası kaç katlı bir bina ya da ne yanıyor orada? İçeride mahsur kalan birileri var mı?' gibi soruları sakin bir ses tonuyla sormaktayız. Karşımızdaki kişi bizden destek aldığında sakinleşip bize doğru cevapları veriyor."

"Çocuklar kadar yetişkinler de asılsız ihbarda bulunabiliyorlar"

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı yönlendirici olarak görev yapan Melisa Yavuz Atikoğlu ise, asılsız ihbarlara değindi. Atikoğlu, "Asılsız ihbarda bulunan şahısların kimlik bilgileri ile ilgili bir verimiz olmadığından kaynaklı, bununla ilgili net bir şey söylemek doğru olmaz ama ses tonlarından anladığımız kadarıyla çocuklar kadar yetişkinler de asılsız ihbarda bulunabiliyorlar. Tabii ki bu bizim işimizi zorlaştırıyor. Çünkü asılsız da olsa bir ihbarda bulunulduğu için ekiplerimizi oraya sevk ediyoruz" şeklinde konuştu.