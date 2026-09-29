Eskişehir itfaiyesi 9 ayda 3 bin 913 vakaya müdahale etti, 8 bin 661 ihbar aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir itfaiyesi 9 ayda 3 bin 913 vakaya müdahale etti, 8 bin 661 ihbar aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir itfaiyesi 9 ayda 3 bin 913 vakaya müdahale etti, 8 bin 661 ihbar aldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir itfaiyesi 2026'nın 9 aylık döneminde 8 bin 661 vaka ihbarı aldı; 2 bin 342 yangın ve bin 571 kurtarma dahil 3 bin 913 vakaya müdahale etti. Ekipler 7 gün 24 saat çalışırken, ot ve anız yangınlarının çok olduğu, asılsız ihbarların işleri zorlaştırdığı belirtildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2026 yılının 9 aylık süreci içerisinde 8 bin 661 vaka ihbarı aldı. İtfaiye ekiplerince 2 bin 342'si yangın ve bin 571'i kurtarma olmak üzere toplam 3 bin 913 vakaya müdahale edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentsel yangınlar, arama-kurtarma faaliyetleri, trafik kazalarına müdahale ve doğal afetlerle mücadele gibi hayati alanlarda 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet veriyor. İtfaiye ekipleri her gün birçok vakaya müdahale ederken, 2026 yılının 9 aylık sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili veriler paylaşıldı. Eskişehir itfaiyesinin 2026 yılının ilk gününden bu yana toplam 8 bin 661 vaka ihbarı aldığı, 2 bin 342'si yangın ve bin 571'i kurtarma olmak üzere toplam 3 bin 913 vakaya müdahale edildiği açıklandı.

"Bu sene orman yangını yönünden şanslıyız ama ot, anız ve ekin yangınlarımız çok"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye Santral Sorumlusu Abdurrahman İbi, "İhbarlarımızı değerlendirip ekiplerin bir an önce kontrollü ve seri bir şekilde çıkışını yapmaya çalışıyoruz. Bu 9 aylık çalışma sürecinde bizim normal yangınlarımızın haricinde yaz aylarında ot ve çöp anız yangınlarımız belli bir sayı tutmaktadır. Mesela bu sene 1'inci ayın 1'inden 9'uncu ayın 1'ine kadarki süreçte 8 bin 661 tane vaka almışız. Bunun 2 bin 342 tanesi yangın ihbarı, bin 571 tanesi genel kurtarma. Yaz ayları bizim için biraz yoğun geçiyor. Kış ayının gelmesiyle şu anda ot ve anız yangınlarımız hafifledi. Bu yıl içerisinde şehrimizde orman yangını olmadı. 4 orman yangını ihbarımız var. 3 tanesi zaten başlangıç aşamasında söndürüldü, ormana sıçramadı. Sadece Kavacık mevkiinde ormanlık alan değil de ağaçlık alana sıçradı. Bu yıl içerisinde il dışı olarak sadece İzmir, Çine'ye takviye itfaiye ekibi gönderdik. Yani bu sene orman yangını yönünden şanslıyız ama ot, anız ve ekin yangınlarımız çok. Yaz aylarında her taraf ot ve kurumuş olduğu için genellikle bilinçsiz vatandaşların sigara izmariti atması sonucu yangın başlıyor" dedi.

"Toplamda 205-210 arası yangına müdahale ekibimiz, 63 araçlık filomuz var"

Personel ve filodaki araç sayısı hakkında da konuşan İbi, "Şehir içerisinde 17 müdahale şube birimimiz var. Toplamda 205-210 arası bir fiil yangına müdahale ekibimiz var. Filomuzda 30 tane arazözümüz var, 22 merdiven, 4 kurtarma aracı, 1 su üstü araç, bir de 6 hizmet aracımız var. Toplamda 63 tane aracımız bulunuyor. Kısmetse filomuzu güçlendireceğiz. Vatandaşlarımızın duyarlı olması istiyoruz. Ot yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın daha bilinçli olmasını, en azından çocuklarını biraz daha bilgilendirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Panik yapan vatandaş olduğunda onu sakinleştirip en doğru bilgiyi almaya çalışıyoruz"

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı yönlendirici olarak görev yapan Emine Bük, itfaiyeye gelen ihbarların nasıl değerlendirildiğini anlattı. Vatandaşların ihbarı ilk verdiklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde alıcılar tarafından karşılandığını, müdahale gerektiren bir durum varsa itfaiye birimine aktarıldığını belirten Bük, şunları söyledi:

"Bizler süreci en hızlı şekilde değerlendirip ekiplerimizi yönlendirme yapıyoruz. Yangın, trafik kazaları, mahsur kalma ve hayvan kurtarma gibi olaylara müdahale ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi iki aşamalı bir sistemdir. Öncelikle ilk ihbar çağrı alıcı arkadaşlarımıza düşer. Onlar gerekli yönlendirmeleri yaptıktan, değerlendirdikten sonra ilgili birimlere aktarırlar. Bizler burada itfaiye birimi ile ilgilenmekteyiz. Bir insanın canı yandığında, feryat figan bağırıp bizden yardım isterken bizim bilgi almamız çok zor olabiliyor. Bununla beraber biz orada vatandaşı sakinleştirip en doğru bilgiyi almaya çalışıyoruz. Mesela bina kaç katlı, kaçıncı katında, ne yanıyor? Bu bilgileri aldıktan sonra zaten gerisi bizim ve ekibimizin hızıyla çözülebilecek olaylar. Onlara psikolojik olarak da bir destek sağlamaya çalışıyoruz, 'Öncelikle sakin olun, siz sakin olursanız biz sizden ayrıntılı bilgi alabiliriz. Ekibimiz bu şekilde en kısa sürede sizlere yardımcı olacaktır. Şimdi sakin olun ve sorularımıza cevap verin. Burası kaç katlı bir bina ya da ne yanıyor orada? İçeride mahsur kalan birileri var mı?' gibi soruları sakin bir ses tonuyla sormaktayız. Karşımızdaki kişi bizden destek aldığında sakinleşip bize doğru cevapları veriyor."

"Çocuklar kadar yetişkinler de asılsız ihbarda bulunabiliyorlar"

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı yönlendirici olarak görev yapan Melisa Yavuz Atikoğlu ise, asılsız ihbarlara değindi. Atikoğlu, "Asılsız ihbarda bulunan şahısların kimlik bilgileri ile ilgili bir verimiz olmadığından kaynaklı, bununla ilgili net bir şey söylemek doğru olmaz ama ses tonlarından anladığımız kadarıyla çocuklar kadar yetişkinler de asılsız ihbarda bulunabiliyorlar. Tabii ki bu bizim işimizi zorlaştırıyor. Çünkü asılsız da olsa bir ihbarda bulunulduğu için ekiplerimizi oraya sevk ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
EskişehirGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
Bülent Ersoy’un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz’ın o sözleri yeniden gündemde Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde
10:56
AYM, Yeni Parti’nin isim davasını görüştü 30 gün süre verildi
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:28
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
09:13
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 11:16:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir itfaiyesi 9 ayda 3 bin 913 vakaya müdahale etti, 8 bin 661 ihbar aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei