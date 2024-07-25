Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okullarında Taekwondo Tercih Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okullarında Taekwondo Tercih Ediliyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okullarında Taekwondo Tercih Ediliyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarında çocuklar tarafından en çok tercih edilen spor taekwondo oldu. Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için Yaz Spor Okulları açtı. 8 farklı branşın bulunduğu Yaz Spor Okullarında, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

25.07.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarında çocuklar tarafından en çok tercih edilen spor taekwondo oldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır." sözünü benimseyen Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için Yaz Spor Okulları açtı. 8 farklı branşın bulunduğu Yaz Spor Okullarında, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken de kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için Yaz Spor Okulları açtı. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, jimnastik, atletizm ve taekwondo branşlarında açılan yaz okullarında yaklaşık 600 çocuk spor yapıyor. Yaz Spor Okullarında özellikle kız çocuklarının tercih ettiği spor dallarında biri taekwondo oldu. El ve ayaklarla uygulanan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan, sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan bir spor dalı olan taekwondo'da 2012-2016 yaş arası sporcular katılıyor. Haftada 2 gün Mehmet Terzi Spor Salonu'nda gerçekleşen taekwondo kursunda 50 sporcu taekwondo yapıyor.

Kendilerini savunmayı da öğreniyorlar

Taekwondo kursuna katılan çocukların alanında uzman eğitmenler gözetiminde sağlık ile spor yaparken kendilerini savunmayı da öğrendiğine dikkat çeken yetkililer, "Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi ve geleceğe güvenle adım atmaları için sporun önemini fakındayız. Taekwondo, miniklerimizin beden ve zihin sağlığına katkı sağlamak adına önemli bir adım. Bu kurslar aracılığıyla çocuklarımız sadece spor yapmıyor, aynı zamanda karakter gelişimini de katkıda bulunuyoruz. Geleceğin sağlıklı ve bilinçli bireylerini yetiştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Çocuk, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okullarında Taekwondo Tercih Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 17:17:37. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okullarında Taekwondo Tercih Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement