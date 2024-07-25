Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okullarında Taekwondo Tercih Ediliyor

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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarında çocuklar tarafından en çok tercih edilen spor taekwondo oldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır." sözünü benimseyen Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için Yaz Spor Okulları açtı. 8 farklı branşın bulunduğu Yaz Spor Okullarında, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken de kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için Yaz Spor Okulları açtı. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, jimnastik, atletizm ve taekwondo branşlarında açılan yaz okullarında yaklaşık 600 çocuk spor yapıyor. Yaz Spor Okullarında özellikle kız çocuklarının tercih ettiği spor dallarında biri taekwondo oldu. El ve ayaklarla uygulanan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan, sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan bir spor dalı olan taekwondo'da 2012-2016 yaş arası sporcular katılıyor. Haftada 2 gün Mehmet Terzi Spor Salonu'nda gerçekleşen taekwondo kursunda 50 sporcu taekwondo yapıyor.

Kendilerini savunmayı da öğreniyorlar

Taekwondo kursuna katılan çocukların alanında uzman eğitmenler gözetiminde sağlık ile spor yaparken kendilerini savunmayı da öğrendiğine dikkat çeken yetkililer, "Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi ve geleceğe güvenle adım atmaları için sporun önemini fakındayız. Taekwondo, miniklerimizin beden ve zihin sağlığına katkı sağlamak adına önemli bir adım. Bu kurslar aracılığıyla çocuklarımız sadece spor yapmıyor, aynı zamanda karakter gelişimini de katkıda bulunuyoruz. Geleceğin sağlıklı ve bilinçli bireylerini yetiştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. - ESKİŞEHİR