Eskişehir Türk Ocağı'nda Coşkulu Bayramlaşma - Son Dakika
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Eskişehir Türk Ocağı'nda Coşkulu Bayramlaşma

Eskişehir Türk Ocağı\'nda Coşkulu Bayramlaşma

Ramazan Bayramı'nda Eskişehir Türk Ocağı, Prof. Dr. Nedim Ünal'ın mesajlarıyla bayramlaşma töreni düzenledi.

01.04.2025 13:14
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Eskişehir Türk Ocağı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, törende eğitim ve Türk dünyasındaki gelişmelere dair önemli mesajlar verdi.

Eskişehir Türk Ocağı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde geleneksel bayramlaşma törenini büyük bir katılımla düzenledi. 31 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen törende, Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal bir konuşma yaparak bayram tebriklerini iletti ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ünal, 'Şükürler olsun bu bayrama da kavuştuk. Hayırlar fetholsun, şerler defolsun, Cenab-ı Allah nice bayramlarda hepimizi yeniden bir araya getirsin temennisiyle hepinizin bayramını kutluyorum' dedi.

Konuşmasında, Doğu Türkistan, Kırım ve Filistin'deki zulümlere dikkat çeken Ünal, 'Doğu Türkistan'da 1949'dan bu tarafa devam eden zulmün Türkiye olarak maalesef yeni yeni farkına varıyoruz, keza Kırım'da 2014'ten bu tarafa çağdaş Stalin olan Putin tarafından maruz kalınan işgal faaliyetlerine dünyanın sesi çıkmıyor. Yine Filistin'de Siyonist İsrail Gazze'nin tepesine bombalar yağdırıyor. "Nerede İslam dünyası?" diye teessüf ederek soruyoruz' şeklinde konuştu. Eğitim sistemine de değinen Ünal, Türkiye'deki işsiz üniversite mezunlarına işaret ederek, 'Eğitimde enflasyona bir an önce dur demeliyiz' çağrısında bulundu.

Törende, Türk dünyasından gelen öğrenciler tarafından hazırlanan ikramlar da dikkat çekti. Kazakistanlı öğrencilerin yaptığı kazak pilavı ve bavursak ile Türkmenistanlı öğrencilerin hazırladığı Türkmen mantısı ve geleneksel bayram tatlıları misafirlere sunuldu. Bayramlaşma, katılımcılar arasında sıcak bir atmosferde tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Türk Ocağı'nda Coşkulu Bayramlaşma - Son Dakika

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