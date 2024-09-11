Eskişehir Türk Ocağı'ndan 50 Öğrenciye Burs

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Eskişehir Türk Ocağı her sene olduğu gibi bu sene de Eskişehir üniversitelerinde okuyan 50 öğrenciye karşılıksız burs sağlıyor.

Burs yönergesindeki şartları taşıyan başarılı ama şartları müsait olmayan öğrencilerin tahsil hayatını kolaylaştırmak için verilen burslar karşılıksız ve her sene 8 ay boyunca veriliyor. 16 Eylül'de başlayacak burs müracaatları 7 Ekim'de sona eriyor. Eskişehir Türk Ocağı aynı zamanda hayırsever ve eğitim sever dostlarının da burs bağışlarını kabul ediyor. - ESKİŞEHİR