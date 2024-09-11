Eskişehir Türk Ocağı'ndan 50 Öğrenciye Burs - Son Dakika
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Eskişehir Türk Ocağı'ndan 50 Öğrenciye Burs

Eskişehir Türk Ocağı, her sene olduğu gibi bu sene de Eskişehir üniversitelerinde okuyan 50 öğrenciye karşılıksız burs sağlıyor. Burslar, başarılı ama şartları müsait olmayan öğrencilerin tahsil hayatını kolaylaştırmak amacıyla veriliyor. Burs müracaatları 7 Ekim'de sona eriyor.

11.09.2024 13:17
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Eskişehir Türk Ocağı her sene olduğu gibi bu sene de Eskişehir üniversitelerinde okuyan 50 öğrenciye karşılıksız burs sağlıyor.

Burs yönergesindeki şartları taşıyan başarılı ama şartları müsait olmayan öğrencilerin tahsil hayatını kolaylaştırmak için verilen burslar karşılıksız ve her sene 8 ay boyunca veriliyor. 16 Eylül'de başlayacak burs müracaatları 7 Ekim'de sona eriyor. Eskişehir Türk Ocağı aynı zamanda hayırsever ve eğitim sever dostlarının da burs bağışlarını kabul ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Türk Ocağı'ndan 50 Öğrenciye Burs - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Türk Ocağı'ndan 50 Öğrenciye Burs - Son Dakika
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