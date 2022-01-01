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Eskişehir Ülkü Ocakları 2022'nin ilk sabah namazında saf tuttu - Son Dakika

Eskişehir Ülkü Ocakları 2022'nin ilk sabah namazında saf tuttu

01.01.2022 17:35
Eskişehir Ülkü Ocakları 2022'nin ilk sabah namazında saf tuttu

Eskişehir Ülkü Ocakları, geleneksel hale getirdiği yeni yılın ilk sabah namazında bir araya gelerek Reşadiye Camii'nde saf tuttu.

Eskişehir Ülkü Ocakları, geleneksel hale getirdiği yeni yılın ilk sabah namazında bir araya gelerek Reşadiye Camii'nde saf tuttu.

Sabahın ilk saatlerinde Reşadiye Camii'nde toplanan yüzlerce üye, ülkücü teşkilat mensupları ve vatandaşlar sabah namazında kıyama durdu. Eller hep birlikte semaya kalktı, dualar edildi. Programa MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, yönetim kurulu üyeleri, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar, MHP Odunpazarı Meclis Üyesi Mustafa Ünal, Türk Yerel Hizmet Sen Eskişehir Bilecik Sakarya Şube Başkanı Selami Küçükoğlu, Türkav Başkanı Hasan Çoban, Türk-İmar Sen Şube Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, Türk-Ulaşım Sen Şube Başkanı Erol Sedef, STK başkanları, yüzlerce partili ve ülkücü katıldı.

Eskişehir Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada, "İki Cihan Serveri Efendimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmaktadır; 'Kim bir topluluğa benzerse onlardan olur', 'Kim bir topluluğun karartısına katılır, kalabalığını artırırsa o onlardandır.' Hadis-i şerifler olaya bakış açımızı ve düşünmemiz gerekenleri açıkça ortaya koymaktadır. Bu minvalde ülküdaşlarımız ve birçok vatandaşımız zor hava şartlarına rağmen yeni yılın ilk günü, sabahın erken saatlerinde alemlerin Rabbi'nin huzurunda saflarımızı sıklaştırdık, kıyama durduk. Yüzlerce ülküdaşımız, vatandaşımız Reşadiye Camii'ne adeta akın etti. Bu bir dava aşkı, bu bir samimiyettir. Davetimize icabet eden tüm teşkilat üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah birliğimize ve kardeşliğimize zeval vermesin. Geçtiğimiz yılın muhasebesini yaparak girdiğimiz 2022 yılının vatanımıza, milletimize ve Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Davetimize icabet eden tüm teşkilat üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sabah namazı sonrası katılımcılara lokum, çorba ve ekmek ikram edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Ülkü Ocakları 2022'nin ilk sabah namazında saf tuttu
Eskişehir Ülkü Ocakları 2022'nin ilk sabah namazında saf tuttu
Eskişehir Ülkü Ocakları 2022'nin ilk sabah namazında saf tuttu
Eskişehir Ülkü Ocakları 2022'nin ilk sabah namazında saf tuttu
Eskişehir Ülkü Ocakları 2022'nin ilk sabah namazında saf tuttu
Eskişehir Ülkü Ocakları 2022'nin ilk sabah namazında saf tuttu

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Ülkü Ocakları, Eskişehir, Reşadiye, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir Ülkü Ocakları 2022'nin ilk sabah namazında saf tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Ülkü Ocakları 2022'nin ilk sabah namazında saf tuttu - Son Dakika
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