Eskişehir Film Festivali Başladı - Son Dakika
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Eskişehir Film Festivali Başladı

Eskişehir Film Festivali Başladı
23.05.2025 21:24
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Eskişehir Uluslararası Film Festivali, Sinema Anadolu'da açılış töreniyle sinemaseverlerle buluştu.

Eskişehir Uluslararası Film Festivali, Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu'da açılış töreniyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Eskişehir Uluslararası Film Festivali, sinemaseverlerle buluştu.

Açılış törenine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Barış Kılınç ve çok sayıda akademisyen katıldı. Ayrıca sinema dünyasının değerli sanatçıları, birçok davetli ve öğrenciler katılım sağladı. Bu yılki festivalin zengin bir film seçkisine ev sahipliği yapacağı, ulusal ve uluslararası yapımların yanı sıra genç yeteneklerin filmlerine de yer verileceği belirtildi. Ayrıca paneller, söyleşiler ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinliklerle sinemaseverlere kapsamlı bir program sunulacağı ifade edildi. Eskişehir Film Festivali, önümüzdeki günler boyunca Sinema Anadolu'da ve şehrin çeşitli noktalarında film gösterimleriyle devam edeceği belirtildi.

Eskişehir Uluslararası Film Festivali Yönetmeni Doç. Dr. Sırrı Serhat Serter, 22 yıl boyunca bu festivalin sadece film gösterimlerinin değil, aynı zamanda düşünmenin, tartışmanın ve ortak hayaller kurmanın bir imkanı olduğunu vurguladı.

"Yerelden evrensele uzanan, 17 farklı ülkeden toplam 66 film"

Doç. Dr. Sırrı Serhat Serter Eskişehir Uluslararası Film Festivalinin düşünmenin ve ortak hayaller kurmanın imkanı olduğunu belirterek, "Yirmi iki yıl boyunca bu festival, sadece film gösterimlerinin değil, aynı zamanda düşünmenin, tartışmanın ve ortak hayaller kurmanın da bir imkanı oldu. Bir devlet üniversitesinin 22 yıldır düzenlediği tek film festivali olarak, her yıl bir öncekinin üstüne koyarak büyüdük ve geliştik. Bugün bir kez daha sinemanın büyüsüyle buluşmak, farklı hikayelere ortak olmak ve hayata başka pencerelerden bakmak için buradayız. Bu yılki festivalimizde; sinema tarihinin unutulmazları, dünya sinemasının genç yıldızları, dünya festivallerinden seçkiler, hayatımız belgesel, Türk sineması, engelli farkındalık ve Ortadoğu sineması gibi başlıklar yer alacak. Açıkhava sinemasından piyano eşliğinde sessiz film gösterimine, film festivali sempozyumundan sinema festivaline kısa filmlerden gece yarısı sinemasına, genç yönetmenlerden usta isimlere, yerelden evrensele uzanan, 17 farklı ülkeden toplam 66 film 9 gün boyunca sizlerle olacak" dedi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise, "22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sinema evrensel bir sanat ve dildir. Hayatı en etkili şekilde anlatan sanat sinemadır. Hayatın kendisinin nasıl anlatıldığına 8 gün boyunca festival ile tanıklık etmiş olacağız. Türkiye'de ve dünyada sinemaseverler bu salonda bir araya geldiler. Yaklaşık 25 yıldır bu festivali gerçekleştiriyoruz. Festival büyük bir özveriyle yol katetti. Festivalde emeği geçen herkese Anadolu Üniversitesi Rektörü olarak çok teşekkür ediyorum. Eskişehir Uluslararası Film Festivali, Türkiye'nin ilk uzun metrajlı film festivalidir. Öte yandan, sinemaya akademik katkı sunan akademisyenleri ödüllendireceğiz. Festival sadece film gösteriminden ibaret olmayacak, aynı zamanda sinema bölümünde okuyan öğrencilerimizin de cesaretlenmesine katkıda bulunacak. Festival, önümüzdeki günler boyunca Sinema Anadolu'da ve şehrin çeşitli noktalarında film gösterimleriyle devam edecek" dedi.

"Eskişehir film festivalinde sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum"

Vali Hüseyin Aksoy, festivalinin kültür sanat yaşantısına katkı sağlaması dileklerinde bulunarak, "Eskişehir film festivalinde sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. 22 yıldır uluslararası bir festival düzenlemek kolay değil. Kuruluşundan bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum. Pandemi dönemi ile verilen ve ondan sonra ilk defa bu yıl düzenlenen bu festivale öncülük eden Anadolu üniversitesi rektörüne ve onunla birlikte burada emek veren başta yönetmenler olmak üzere bütün arkadaşlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Kültür sanat yaşantımıza katkı sağlaması dileğiyle de katılan herkese şükranlarımı sunarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Eskişehir Uluslararası Film Festivali konuşmalarından ardından sponsorlara plaket verilerek ve açılış filminin gösterimi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Film Festivali Başladı - Son Dakika

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