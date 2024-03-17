Eskişehir Valiliği\'nin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109\'uncu yıldönümüne özel video paylaşımı duygusal anlar yaşattı

Yerel

Eskişehir Valiliği'nin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü nedeniyle sosyal medyada paylaştığı videoda şehit ailelerinin verdiği röportaj izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Eskişehir Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümüne özel bir video paylaştı. Günün anlam ve öneminin anılması amacıyla paylaşılan videoda şehit ailelerinden alınan röportajları izleyenleri duygulandırdı. Gözyaşları içinde şehitlerin fotoğraflarının yanında ve mezarlarının başında röportaj veren aileler, evlat acısının çok büyük olduğunu ancak onlarla gurur duyduklarını söyledi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise, şehitleri rahmetle anarak Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün kutlu olmasını ifade etti.

"Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü ve Şehitler Günü'nü saygıyla andıklarını belirten Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Ülkemizin, bu noktaya gelmesinde Çanakkale Zaferi'nin önemi çok büyüktür. Bu boyutuyla baktığımızda, bu mücadeleyi ortaya koyan atalarımızı bugün rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale ruhuyla Türkiye Yüzyılı'nı daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza olan inancımız tam. Cumhuriyetimizin kuruluşunda, kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Önümüzdeki sürece daha güçlü bir şekilde ilerlemeye millet olarak devam edeceğiz. Ben, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

"Kuşlar yine geldi, işte o zaman ağabeyim beyninden kurşun yemiş"

Şehit ablası Hayriye Duru Tuna, "12'yi 45 geçiyordu, kuşlar cama geldi. Annem de bazlamadan kalktı. Un köftesi döküyordu. Kuşlar camları kıracak. Annem maşayı aldı ve sobanın yanından, 'Gidin buradan. 'Benim ciğerimi kopardınız, ciğerimi' dedi kuşlara. Sonra bana geldi, 'Daha bir de bunları yapıyorsun. Gönlün mü güverdi? Ne bu böyle?' dedi. Kuşlar yine geldi, işte o zaman işte ağabeyim beyninden kurşun yemiş. O kuşları bak buralara yaptırdım. Valiliğin orada kuşlarla akşama kadar konuşurum" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir zaman unutulmuyor, yavrum her daim yanımızda"

2016 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil'in annesi Hamide Arıyeşil, şunları söyledi:

"Biz devletimizden çok memnunuz, Allah razı olsun. Her daim bizim yanımızdalar. Evlat acısı çok büyük. Çok gururluyuz, gurur verici bir şey ama acısı çok büyük. Çok üzülüyoruz. Hiçbir zaman unutulmuyor, yavrum her daim yanımızda."

"Kardeşimin o gece doğum günüydü"

1999 yılında Gölcük depreminde şehit düşen Jandarma Er İlhami Limon'un ablası Nazmiye Çetin ise, "Kardeşimin o gece doğum günüydü. Tam 20 yaşını doldurmuştu. Daha çok gençti, hayalleri vardı, umutları vardı. Bizi çok erken yaşta bıraktı" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR