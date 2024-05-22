Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ESGES Açılış Programı'nda Türkiye'nin geleceği hakkında konuştu - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ESGES Açılış Programı'nda Türkiye'nin geleceği hakkında konuştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ESGES Açılış Programı\'nda Türkiye\'nin geleceği hakkında konuştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Geleceğin Sesi Sempozyumu (ESGES) Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ikinci yüzyılda daha iyi bir noktaya gelmesi ve başlatılan çalışmaların daha ileri bir aşamaya ulaşması hedefinin olduğunu belirtti. Vali Aksoy, gençlere Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü ve gelişmiş bir ülke olarak devretme sorumluluğunu hatırlattı.

22.05.2024 13:31
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, katılmış olduğu uzay ve havacılık konulu Eskişehir Geleceğin Sesi Sempozyumu (ESGES) Açılış Programı'nda, "Hedefimiz ve amacımız ikinci yüzyılda Türkiye'nin çok daha iyi bir noktaya gelmesi ve başlatılmış olan çalışmaların çok daha iyi bir aşamaya ulaşmasının sağlanmasıdır" dedi.

Vali Aksoy, programda yapmış olduğu konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden geçen yüz yıllık süre içerisinde bölgesinde ve dünyada kendini kabul ettiren bir ülke konumuna geldi. Hedefimiz ve amacımız ikinci yüzyılda Türkiye'nin çok daha iyi bir noktaya gelmesi ve başlatılmış olan çalışmaların çok daha iyi bir aşamaya ulaşmasının sağlanmasıdır. Bu çerçevede bunu yapacak olan siz gençlerimizsiniz. Devraldığınız Türkiye Cumhuriyeti'ni sizden sonraki nesle daha güçlü, daha büyük, daha gelişmiş bir ülke olarak devretmek durumunda olacaksınız. Bu nedenle bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14 proje okulunun katılımıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ESGES Öğrenci Sempozyumu ile Türkiye Yüzyılı'na dair genç bilim insanlarının düşüncelerini, beklentilerini ve araştırmalarını ortaya koymalarının sağlanacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ESGES Açılış Programı'nda Türkiye'nin geleceği hakkında konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ESGES Açılış Programı'nda Türkiye'nin geleceği hakkında konuştu - Son Dakika
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