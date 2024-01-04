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Esnaf ve işçi emeklilerine de memurlara tanınan haklar sağlanmalı - Son Dakika
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Esnaf ve işçi emeklilerine de memurlara tanınan haklar sağlanmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekliler için belirlenen zam oranları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyerek, esnaf ve işçi emeklilerine de memurlara tanınan hakların sağlanması gerektiğini belirtti. Palandöken, Bağ-kur ve SSK emeklilerinin de memur emeklileri ile aynı zam oranına tabi tutulmasını istedi ve yeni bir düzenleme ile emekli maaşlarında norm birliği sağlanarak adaletsizliğin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

04.01.2024 - 09:17,  Güncelleme: 09:18
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, "Tüm emeklilerimiz aynı enflasyondan mustarip, Memurlara tanınan haklar esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine de sağlanmalı" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranlarının ardından memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu. Emekliler için belirlenen zam oranları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasındaki maaş farkının adil olmadığını dile getirdi.

"Memurlara tanınan haklar esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine de sağlanmalı"

Bağ-kur ve SSK emeklilerinin de memur emeklileri ile aynı zam oranına tabi tutulmasını isteyen Palandöken, "Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapılırken esnaf, çiftçi, işçi emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapılması büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz demeden çalışan Bağ-kurlu esnaf ve sanatkarlarımız hem en uzun prim gün sayısını öderken hem de en düşük emekli maaşını alıyor. Memurlara tanınan haklar esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine de sağlanmalı. Yeni bir düzenleme ile emekli vatandaşlarımız için maaşlarda norm birliği sağlanarak yaşanan olumsuzluğun önüne geçilmeli" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Esnaf ve işçi emeklilerine de memurlara tanınan haklar sağlanmalı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Esnaf ve işçi emeklilerine de memurlara tanınan haklar sağlanmalı - Son Dakika


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