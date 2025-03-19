ESOGÜ\'de 18 Mart Şehitler Günü anma etkinlikleri düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), 18 Mart Şehitler Günü kapsamında çeşitli anma etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Eskişehir Valiliği'nin 18 Mart Şehitler Günü Anma Programı kapsamındaki "Çanakkale Savaşları'nın 110. Yılı: Çanakkale Kahramanları" konulu fotoğraf sergisi, ESOGÜ Merkez Yemekhanesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi fuaye alanında açıldı. Ardından ESOGÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAM) tarafından "Çanakkale Destanı'nı Fotoğraflardan Okumak" konulu konferans düzenlendi. ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, ESOGÜ ATAM Müdürü Prof. Dr. Volkan Marttin konuşmacı olarak katıldı. Konferansta ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy da yer aldı.

Prof. Dr. Volkan Marttin, konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin vatan sevgisini, fedakarlığını ve cesaretini gösteren kahramanlıklarla dolu olduğunu belirtti. Pek bilinmeyen fotoğraflar eşliğinde Osmanlı Devleti'nin savaşa girişini, seferberliğini, askerlerin talimlerini ve hazırlıklarını anlatan Marttin, "Ben vatan için çarpıştım, para için çarpışmadım" diyen Bigalı Mehmet Çavuş, Dardanos tabyasında birlikte şehit olan Hasan-Mevsuf, Rumeli Mecidiye tabyasında Yüzbaşı Mehmet Hilmi (Şanlıtop), Niğdeli Ali ve Koca Seyit'in kahramanlıklarını aktardı. Boğaz Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ve 19'uncu Tümen ile Yarbay Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale kıyı savunmasındaki rollerini görsellerle anlatan Marttin, Nisan 1915'te başlayan kara muharebelerinin kahramanlıklarını cephe ve asker fotoğraflarıyla paylaştı. Siperlerde çekilen fotoğraflardan savaşın şartlarını ve 24 Mayıs 1915 ateşkesini aktaran Marttin, Enver Paşa'nın da aralarında bulunduğu cephe ziyaretlerine ve Heyet-i Edebiye'nin Saff Suresi'ndeki "Yardım Allah'tandır ve fetih yakındır. Müminlere müjdele!" ayetini Çanakkale ile ilişkilendirdiği anekdota değindi. Marttin, "Anafartalar Kahramanı" olarak Miralay Mustafa Kemal Atatürk Bey'in Çanakkale ile özdeşleşmesini de vurguladı. - ESKİŞEHİR