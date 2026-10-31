ESOGÜ hemşirelik öğrencileri yaşlılarla 'Kutuda Ne Var?' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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ESOGÜ hemşirelik öğrencileri yaşlılarla 'Kutuda Ne Var?' etkinliği düzenledi

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ESOGÜ hemşirelik öğrencileri yaşlılarla \'Kutuda Ne Var?\' etkinliği düzenledi
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ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Eskişehir Halis Toprak Huzurevi'nde kalan yaşlılarla 'Kutuda Ne Var?' etkinliğinde bir araya geldi. Yaşlıların dokunarak kutudaki cismi tahmin ettiği etkinlik, hem öğrencilere hem yaşlılara keyifli anlar yaşattı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından huzurevindeki yaşlılar için düzenlenen 'Kutuda Ne Var?' etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinlik, Eskişehir Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi. Yaşlılarla sohbet edip hatırlarını soran öğrenciler, çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu etkinliklerden birisi de 'Kutuda Ne Var?' oldu. Düzenlenen etkinlik kapsamında yaşlılar, bir kutunun içerisine konulan ve görmedikleri cismi elleriyle dokunarak bilmeye çalıştı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte hem öğrenciler hem de yaşlılar keyifli vakit geçirdi.

"Bu tarz faaliyetlerin devamını temenni ediyorum"

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, "Bakanlığımızın sahada uygulamaya başladığı 'İyilik Var' hareketinin kamu, STK ve özellikle üniversiteler işbirliğine konu olacak güzel bir faaliyeti için bir aradayız. Osmangazi Üniversitesi'ne bağlı hemşirelik bölümü öğrencilerimiz uzun süredir kuruluşlarımıza gelmekte. Yaşlılarımızla birlikte onların sosyal, sağlık ve özellikle toplumda eksik kalan yanlarını tamamlama amacıyla yapmış oldukları faaliyetlere hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü 'İyilik Var' hareketi belli bir platform üzerinde daha ölçülebilir, sonuca odaklı ve özellikle sürdürülebilir bir amacı hedeflemekte. Bu anlamda Halis Toprak Huzurevimize, Osmangazi Üniversitesi'nden gelen genç hemşire adaylarımızla birlikte gene güzel bir faaliyet yapacağız. Faaliyetimiz, 'Kutuda Ne Var?' Daha önce yapmış olduğumuz faaliyetlere bir yenisini eklemiş oluyoruz. Hepsine ben şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Bu tarz faaliyetlerin devamını temenni ediyorum" dedi.

"Biz giderken hepimizi selamlayıp öyle gönderiyorlar"

ESOGÜ hemşirelik 4'üncü sınıf öğrencisi Kemal Tok, "Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği kapsamında huzur evinde staja çıktık. Arkadaşlarımızla beraber burada haftanın iki günü yaşlılarımız için 24-25 kişi civarında etkinlikler düzenliyoruz. Hem sosyal etkileşim oluyor, hem de onlar adına güzel oluyor ve keyifleniyorlar, bizi gördükçe mutlu oluyorlar. Yaşlılarımız biz geldiğimizde etkinliklerimize çok katılıyorlar. Bizlerle oyun oynuyorlar, mutlu oluyorlar. Biz giderken de hepimizi selamlayıp öyle gönderiyorlar. Hepsi de çok güler yüzlü davranıyorlar. Onların da buna ihtiyacı olduğunu biz de görüyoruz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz burada olduğumuz için çok mutluyuz. Üçüncü haftamız burada son haftamız. Çok güzel etkinlikler yaptık. Hepsiyle çok güzel vakit geçirdik. Hem onlar mutlu oldu, hem biz mutlu olduk" şeklinde konuştu.

"Kendimizi daha mutlu ve daha değerli hissediyoruz"

Huzurevi sakinlerinden 76 yaşındaki Şahin Düzgenç, şunları söyledi:

"Düzenlenen etkinliklerden çok memnunuz. Birlikte vakit geçiriyor, eğleniyor ve güzel hatıralar biriktiriyoruz. Huzurevlerimizden Allah razı olsun. Bakanlığımızın bizlere sunduğu bu imkanlar sayesinde kendimizi daha mutlu ve daha değerli hissediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Bu gibi kurumların ülkemizde çoğalmasını istiyoruz, büyüklerimizden rica ediyorum."

Huzurevi sakinlerinden 63 yaşındaki Uğur Başay ise, "Burası artık bizim evimiz. Buradan memnunuz. Allah devletimizden milletimize zeval vermesin. Etkinlikler bizler için moral oluyor, eğlence oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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