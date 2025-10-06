Everest Dağı\'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi

Çin basınındaki haberlere göre, yetkililer, Everest Dağı'nda binlerce metreyi aşan yükseklikte bulunan kamplara ulaşımı engelleyen kar kütlelerini temizlemek için harekete geçildiğini bildirdi.

EVEREST DAĞI'NIN ZİRVESİNDE 1000 KİŞİ MAHSUR KALDI

Dağda yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığını aktaran yetkililer, dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında yüzlerce köylü ve kurtarma ekibinin seferber edildiğini belirtti.

Bazı turistlerin kurtarıldığı belirtilirken, Çin'in "Blue Sky Rescue" ekibine çadırların yoğun kar nedeniyle çöktüğü, bazı dağcıların ise hipotermi geçirdiği yönünde yardım çağrısı ulaştığı aktarıldı.

EKİPLER DONMUŞ CESETLERİN ARASINDA İLERLEDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise, mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye sevk edilen kurtarma ekibinin, dağın zirvesinde donmuş bedenlerin arasından ilerlediği görüldü.

ÇİN'DE ALARM VERİLMİŞTİ

Çin'de, ülkenin güney ve güneybatı kesimlerini etkilemesi beklenen Matmo Tayfunu'nun yol açabileceği olası seller ve afet durumu nedeniyle alarma geçilmişti.

Güney Asya ülkesi Nepal'de ise şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıkmıştı.