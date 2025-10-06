Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi

Haberin Videosunu İzleyin
Everest Dağı\'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi
06.10.2025 05:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Everest Dağı\'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi
Haber Videosu

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest Dağı'nın doğu yamacında etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 1000 kişi kamplarda mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekibinin, donmuş cesetler arasında yol aldığı görüldü.

Çin basınındaki haberlere göre, yetkililer, Everest Dağı'nda binlerce metreyi aşan yükseklikte bulunan kamplara ulaşımı engelleyen kar kütlelerini temizlemek için harekete geçildiğini bildirdi.

EVEREST DAĞI'NIN ZİRVESİNDE 1000 KİŞİ MAHSUR KALDI

Dağda yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığını aktaran yetkililer, dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında yüzlerce köylü ve kurtarma ekibinin seferber edildiğini belirtti.

Bazı turistlerin kurtarıldığı belirtilirken, Çin'in "Blue Sky Rescue" ekibine çadırların yoğun kar nedeniyle çöktüğü, bazı dağcıların ise hipotermi geçirdiği yönünde yardım çağrısı ulaştığı aktarıldı.

EKİPLER DONMUŞ CESETLERİN ARASINDA İLERLEDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise, mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye sevk edilen kurtarma ekibinin, dağın zirvesinde donmuş bedenlerin arasından ilerlediği görüldü.

Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi

ÇİN'DE ALARM VERİLMİŞTİ

Çin'de, ülkenin güney ve güneybatı kesimlerini etkilemesi beklenen Matmo Tayfunu'nun yol açabileceği olası seller ve afet durumu nedeniyle alarma geçilmişti.

Güney Asya ülkesi Nepal'de ise şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıkmıştı.

Kaynak: İHA

Everest Dağı, Sağlık, Yerel, Dünya, tibet, Son Dakika

Son Dakika Yerel Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı
Semanur’un ölümünde mahkeme karara “dur“ dedi Tırnaklarında erkek DNA’sı çıktı Semanur'un ölümünde mahkeme karara "dur" dedi! Tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı
Sakarya Karasu’da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu Sakarya Karasu'da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu
MİT’ten siber suç örgütüne operasyon 10 kişi tutuklandı MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
Evlat acısıyla sarsılan İzzet Altınmeşe yıllar sonra görüntülendi Son hali sevenlerini üzdü Evlat acısıyla sarsılan İzzet Altınmeşe yıllar sonra görüntülendi! Son hali sevenlerini üzdü
Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı
İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir’de binlerce kişi Gazze için yürüyor İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor
Oto yıkamacıda kira krizi Eline geçeni sokağa fırlattı Oto yıkamacıda kira krizi! Eline geçeni sokağa fırlattı

08:52
Gol mü değil mi Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen maçta tereddütsüz görüş belirtti
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen maçta tereddütsüz görüş belirtti
08:26
Taraftarlar çıldırıyor Fenerbahçe’de hayrete düşüren gerçek
Taraftarlar çıldırıyor! Fenerbahçe'de hayrete düşüren gerçek
08:23
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun Öcalan’ı dinlemesi müzakere anlamına gelmez
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi müzakere anlamına gelmez
08:16
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa’dan yardım talep etti
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti
07:59
Haaland varsa sorun yok Manchester City’den kritik galibiyet
Haaland varsa sorun yok! Manchester City'den kritik galibiyet
07:47
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için binlerce paylaşım yaptı: Maçı onun sayesinde kaybetmedik
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için binlerce paylaşım yaptı: Maçı onun sayesinde kaybetmedik
07:33
Jose Mourinho Porto’ya karşı derbiye çıktı İşte aldığı sonuç
Jose Mourinho Porto'ya karşı derbiye çıktı! İşte aldığı sonuç
07:19
Kiralık daire için yayımlanan ilan pes dedirtti: Emekliler aramasın
Kiralık daire için yayımlanan ilan pes dedirtti: Emekliler aramasın
06:55
İstanbul Altın Rafinerisi’ne operasyon 21 kişi gözaltında
İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! 21 kişi gözaltında
02:29
Arabada korkunç olay Eşini öldürüp ’kaza’ dedi
Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi
02:19
“Yan baktın“ kavgasında 5 yaşındaki çocuğu öldürdüler
"Yan baktın" kavgasında 5 yaşındaki çocuğu öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2025 09:04:14. #7.13#
SON DAKİKA: Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.