Evlilik Okulu Projesi Kapsamında 360 Çifte Sertifika - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Evlilik Okulu Projesi Kapsamında 360 Çifte Sertifika

Geniş Video İzle

Şahinbey Belediyesi'nin Evlilik Okulu Projesi çerçevesinde 360 çift daha sertifika aldı. Proje, mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmayı hedefliyor ve şimdiye kadar 52.499 çifte eğitim verildi.

05.01.2025 14:52  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evlilik Okulu'nda eğitim gören 360 çift daha sertifikasını aldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu Projesinde eğitim gören 360 çift daha Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 52.499 çifte eğitim verdi.

"Evlilik okulu projemizi çok önemsiyorum"

Evlilik Okulu Projesini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Evlilik Okulu projemizi çok önemsiyorum. Neslimizin devamı için yuva kurmamız gerekiyor. Bunu kurarken de temelinin sağlam olması gerekiyor. Temel ne kadar sağlam olursa üzerindeki bina o kadar güçlü olur. Evlilik insan hayatında bir dönem noktası. İki insan hayatını birleştirerek yeni bir yuva kuruyor. Bir birine nasıl davranacak, nasıl empati yapacak, evliliğin sağlık ve dini boyutu, ayrıca iletişim noktaları nasıl olması lazım. Bunları bir eğitimle vermek istedik ve 16 yıl önce Belediye Başkanı olduğumda ilk başlattığım proje Evlilik Okulu projemizdi. Aynı zamanda Hoş geldin Bebek projemizi de beraber başlattık. Çünkü ikisi de birbiriyle bağlantılı. Gaziantep İl Müftülüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte projemizi devam ettiriyoruz. Şu ana kadar 52.499 çiftimize eğitim vermiş olduk. Projemizi daha da geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Aile mutlu olursa toplumda huzurlu olur. Bu nedenle elimizden geldiği kadar fedakarlık yaparak aileyi ayakta tutmaya gayret etmemiz gerekiyor" dedi.

"Yeni yılda iki yeni müjde"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu yeni evlenecek çiftlere 20 bin TL nakdi destek sağlanacağını ifade ederek, "Yeni yıla yeni bir müjdeyle girelim istedik ve yeni evlenen çiftlerimize 10 bin TL hanımefendiye, 10 bin TL beyefendilere nakdi destek sağlayalım dedik. Ayrıca üçüncü bebekten itibaren doğan her bebeğin bir yıl boyunca bebek bezlerini de biz karşılayacağız. Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutlu ve bahtiyar eylesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Yerel Yönetim, Şahinbey, Evlilik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evlilik Okulu Projesi Kapsamında 360 Çifte Sertifika - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
13:09 Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
13:08 Esenyurt’ta yasak aşk cinayeti Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:16 Nejat İşler’in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 15:33:18. #1.11#
SON DAKİKA: Evlilik Okulu Projesi Kapsamında 360 Çifte Sertifika - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.