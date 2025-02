Eyüpsultan\'da 72 Arama Kurtarma Ekibine Akreditasyon Armaları Teslim Edildi

Yerel

Eyüpsultan'da AFAD tarafından arama kurtarma alanındaki akreditasyon çalışmalarını başarıyla tamamlayan toplam 72 ekip için "Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni" düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Allah bir daha memleketimize o ölçekte kaza, bela yaşatmasın. Olur da başımıza bir iş gelirse yaşadıklarımızdan da tecrübe alarak aynı sıkıntıları yaşamadan daha iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda "Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni" düzenlendi. 6 Şubat depremleri nedeniyle 2023 yılında yapılacak olan tören gerçekleştirilemezken, bugün düzenlenen törende toplam 72 ekipten oluşan 2 bin 184 üye armalarını teslim aldı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İstanbul İl Müdürü Haluk Özener, ilçe belediye başkanları, AFAD başkanlık yetkilileri, daire başkanları ve çok sayıda arama kurtarma ekibi katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program çerçevesinde 6 Şubat depremiyle ilgili yapılan çalışmaların video gösterimi de ekrana yansıtıldı. Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan ekiplere İstanbul Valisi Davut Gül tarafından armaları takıldı.

Türkiye genelinde AFAD tarafından akredite edilen toplam 323 ekip ve bu ekipleri oluşturan 9 bin 927 arama kurtarma üyesi bulunuyor. İstanbul'da kentsel arama ve kurtarma, afet ve acil durum eğitimleri, afetlerde beslenme, ayni bağış depo yönetimi ve dağıtımı, afet ve acil durumlarda psikososyal destek alanlarında toplam 96 ekip 2 bin 915 üye akredite oldu. Akredite olan ekipler AFAD Koordinasyonunda faaliyet gösterebilmek için gerekli eğitimleri tamamlayıp, belirli sınavlardan geçerek sürekli denetim altında tutuluyor. İstanbul'daki akredite ekipler ise Türkiye genelindeki toplam ekiplerin yüzde 30'unu oluşturuyor.

"Aynı sıkıntıları yaşamadan daha iyisini yapmamız gerekiyor"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül "Kamu görevlisi olarak afet durumunda her yere yetişme ihtimaliniz yok. On binlerce, yüz binlerce kişiye ve gönüllülere ihtiyaç var. Gönüllü, eğitimli ve aynı zamanda akrediteyseniz AFAD'ın profesyonel personellerini yaptığı her şeyi yapabilecek durumdasınız. Vatandaşlar en kötü durumda ya personelini ya da akredite olmuş sivil toplum kuruluşlarını, arama kurtarma birliklerini görmek istiyor. Çoğu zaman alanda karşılaştığımız şey şu; gönüllü insanlar bir araya gelmiş, gerçekten yardım etmek istiyor ama o enkazı gönül rahatlığıyla gönüllülerimize vatandaşlarımıza teslim edemiyoruz çünkü akredite olmamış. İyi niyetinin ötesinde yeteneklerini bilmiyoruz. İyi niyetle yardım yapmak isterken zarar verebilir. Kimi zaman çadır kurulmasından tutun da yardımların dağıtılması, vatandaşlarımızın koordine edilmesi, bir bardak suyun, bir bardak çorbanın verilmesi bile eğitimini almadıysanız alanda sadece izlediğiniz, video çektiğiniz ve sıkıntıları paylaştığınız bir durumdan öteye gitmiyor. Herhangi sıkıntıyı yaşamadan iyi günlerimizde tatbikat yaparak, akredite ekiplerimizi oluşturarak, risklerinizi azaltarak ve kaza bela olduğunda da gidebileceğimiz yerlere el uzatmak bizim hem hukuki hem de vicdani görevimiz. Sizlerin gönüllüğünüz çok kıymetli. Sizlere öncülük eden belediyelerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve burada ismini saymadığımız her bir kurumumuzun katkıları çok önemli. Allah bir daha memleketimize o ölçekte kaza bela yaşatmasın. Olur da başımıza bir iş gelirse yaşadıklarımızdan da tecrübe alarak aynı sıkıntıları yaşamadan daha iyisini yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İl olarak tüm Türkiye'ye deki ekiplerin yüzde 30'una sahibiz"

Bugün 72 ekibin armalarının takılacağını belirten AFAD İstanbul İl Müdürü Haluk Özener ise, "Bugün uzun yıllar boyunca beklenen armaların takdimi törenindeyiz. Bu yören 6 Şubat depreminde yaşanan acılar sebebiyle ertelenmişti. Bugün emeklerin karşılığı olan armaları takmak için buradayız. 6 Şubat depremi sonucunda toplamda 1 milyon 900 binin üzerinde arama kurtarmacıya ihtiyacımız vardı. Arama kurtarma sayılarımız ne kadar arttırırsak olası bir afette o kadar hızlı ve bilinçli müdahale edebiliriz. Bugün 72 ekibin akreditasyonu sağlanacak. Toplamda 2 bin 184 kişiyiz. İl olarak tüm Türkiye'ye deki ekiplerin yüzde 30'una sahibiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL