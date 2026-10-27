Eyüpsultan\'da temizlik firmasına ödeme yapılmadığı öne sürüldü, araçlar garajda bekliyor

İstanbul Eyüpsultan'da, temizlik ihalesini alan firmaya yapılması gereken ödemelerin uzun süredir gerçekleştirilmediği ve bu nedenle bazı büyük çöp toplama araçlarının göreve çıkamadığı öne sürüldü. Garajda bekletilen çok sayıda araç havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Belediyesi'nde mali sorunlar ve belediye hizmetlerine ilişkin tartışmalar sürerken, temizlik hizmetleriyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, çöp toplama ihalesini alan firmaya yapılması gereken ödemeler uzun süredir yapılmadı. Ödemelerde yaşanan sorun nedeniyle bazı büyük çöp toplama araçlarının görev yapamadığı belirtildi. Öte yandan garajda bekleyen araçlar havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda çöp toplama aracının garajda bulunduğu görüldü.