Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beş yıllık çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi

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31 Mart 2024 mahalle idareler seçimleriyle yeniden Eyyübiye Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kuş, düzenlediği basın toplantısında belediyenin beş yılda yaptığı çalışmaları, devam eden ve planlanan projeleriyle belediyenin mali durumunu kamuoyu ile paylaştı.

Eyyübiye Millet Bahçesi'nde İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, belediye başkan yardimcilari ve meclis üyeleri, Şanlıurfa GAP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Canbeyli, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler ile Şanlıurfa'da görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı.

Eyyübiye Belediyesinin, Mehmet Kuş'un 2019-2024 yılları arasındaki beş yıllık görev süresinde yaptığı hizmetlerin anlatıldığı sunumla başlayan toplantıya katılanları selamlayan Başkan Mehmet Kuş, iki yıllık pandemi süreci, ardından gelen deprem ve sel felaketleriyle beş yıllık sürecin büyük bölümünü zaman olarak kaybetmelerine rağmen gerek seçim öncesi gerekse hizmet döneminde verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Eyyübiye'nin çehresini değiştirecek en önemli çalışmayı, ilçeye doğalgaz getirilmesiyle attıklarını hatırlatan Kuş, şu anda ilçenin yüzde 60'ına ulaşan doğalgaz sayesinde şehrin havasında, önemli ölçüde iyileşme olduğunu belirtti. Yeni beş yıllık dönemde ilçede doğalgaz ulaşmamış hiçbir mahalle ve sokağın kalmayacağını dile getiren Kuş, ilçeye doğalgaz ulaştırılmasıyla ilgili Eyyübiye Belediyesi'nin 200 milyon TL harcama yaptığını açıkladı. Kuş, geçen beş yıllık dönemde Eyyübiye Sera Kent, Süleymanşah Gençlik Merkezi, Eyüpnebi ve Eyüpkent Sınav Hazırlık Merkezleri, dört yeni eğitim otağı, yarı olimpik yüzme havuzu, 27 halı saha, 38 yeni park, Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası, 180 dekarlık Eyyübiye Millet Bahçesi, Kito Deresi Yaşam Parkı, Batıkent TOKİ Tematik Parkı, iki aile otağı, iki kapalı semt pazarı, sıfır atık geri dönüşüm tesisi, fabrika binası, 120 kadar çok amaçlı salon, sosyal market gibi kalıcı eserler kazandırdıklarını ifade etti.

Yeni dönemde Eyyübiye Sera Kent'in ikinci etabını yapacaklarını, 7 yeni sınav hazırlık merkezi daha hizmete sunacaklarını dile getiren Kuş, eski Şanlıurfa Cezaevi'nin yerini de sosyal donatılarıyla birlikte büyük bir yeşil alana dönüştüreceklerini söyledi.

Eyüpnebi Mahallesi'nde halı saha inşaatına başladıklarını, okul ve park alanı yerlerinin de belirlendiğini kaydeden Başkan Kuş, belediyeye ait çevre koruma ve kontrol birimine ait hizmet alanı, atölye, depo, araç parkı ve fidanlık, Yenice spor kompleksi inşaatlarının devam ettiğini dile getirdi.

Kuş, Uğurlu Sanayi Sitesi'nin şehre kazandırılması, kırsal mahallelerde köy içi stabilize yol çalışmalarının tamamlanması, kırsalda asfalt çalışmalarının başlaması gibi çalışmaların yanında halen devam eden projelerle ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 250 ailenin ev onarımı, 625 ailenin evine doğalgaz çekilmesi, kombi dahil tüm tesisat işlemlerinin yapılması çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Eyyübiye'nin ve Şanlıurfa'nın çehresini değiştirecek en önemli çalışmalarının Güney Eyyübiye'nin kurulmaya başlaması olduğunu söyledi.

Yüzde 80'inden fazlası gecekondu ve plansız yapılardan oluşan Eyyübiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İkizce-Bildim olarak anılan bölgede 367 konut ve 35 işyerinden oluşan projelerini TOKİ işbirliğiyle tamamladıklarını ifade eden Kuş, özel sektör ve Eyyübiye Belediyesi işbirliğinde Eyyübiye rezerv yapı alanında sismik deprem izolatörlü bin konut ve sosyal donatı inşaatına başlandığını hatırlattı.

Girişimleri sonucu TOKİ'nin Şanlıurfa'da inşa edeceği 12 bin konutun 7 bininin de Eyyübiye'de inşa edildiğini kaydeden Kuş, bu konutlardan da 4 bin adedinin tamamlandığını söyledi. Eyyübiye'deki tarım alanlarını korumak ve şehrin gelişimini dağlık alanda sağlamak amacıyla yaptıkları imar düzenlemesiyle rezerv yapı alanında 5 bin konut daha inşa etmeyi planladıklarına dikkat çeken Kuş, "Bu yeni yerleşim alanı hem Eyyübiye'nin hem de Şanlıurfa'nın modern yüzü olacak. 250 bin nüfusa göre planlanan Güney Eyyübiye, geniş yolları, kamusal alanları ve sosyal tesisleriyle Şanlıurfa'nın cazibe merkezi olacak" şeklinde konuştu.

Eyyübiye'de Kaymakamlığı ve kamu kurum kuruluşları başta olmak üzere ilçede yaşayan vatandaşların kolayca ulaşabileceği kamu kampüsü ihalesinin 221 milyon TL bedelle 17 Nisan'da yapıldığını, Eyyübiye Belediyesi'nin de aynı bölgede yeni hizmet binasını inşa edeceğini ifade eden Kuş, belediyenin personel sayıları ve mali durumu hakkında da bilgi verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanlığı'nı devraldığı 2019 yılında toplam 999 personel bulunduğunu, beş yıllık süreçte hizmete alınan yatırımlarla birlikte bu sayının 1240'a ulaştığını dile getiren Kuş, personel sayısına ilave olan 64 personelin memur, 150 personelin Eybel Proje A.Ş. çalışanı ve Turkuaz A.Ş. personelinden oluştuğunu belirterek, millet bahçesi, gençlik merkezleri, eğitim otakları gibi tesisleri hizmete açtıkça ihtiyaç duyulan alanlarda imkanlar ölçüsünde personel istihdam edeceklerini söyledi.

Eyyübiye Belediyesi'ni devraldığı 31 Mart 2019 tarihinde toplam 133 milyon 578 bin TL borçları olduğunu, 31 Mart 2024 itibariyle ise borçlarının 649 milyon 78 bin 832 TL olarak kaydedildiğini aktaran Kuş, mevcut borcun 227 milyon 279 bin TL'sinin belediye şirketleri olan Turkuaz ve Eybel Proje A.Ş.'ye olduğunu, 6 Şubat depremleri ve 15 Mart sel afetlerinde harcanan toplam 203 milyon 550 bin TL'nin de bu borçlara dahil olduğunu ifade etti.

Eyyübiye Belediyesi'nin şu anda borçsuz bir belediye olduğunu söylemenin mümkün olduğunu kaydeden Başkan Kuş, belediye şirketi Turkuaz A.Ş. ve özel sektör işbirliğinde yapımı devam eden sismik deprem izolatörlü 1000 konut ve sosyal donatı projesinin konut kısmında yüzde 22, ticari alan kısmında ise yüzde 50 payları bulunduğunu, bu payın bugünkü değerle yaklaşık değerinin 750 milyon TL olduğunu açıkladı.

Sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kuş, gelen taleplerin önemli kısmının büyükşehir belediyesi uhdesinde olan iş ve hizmetlerle ilgili olduğunu, bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile uyum içinde çalışacaklarını ümit ettiğini söyledi.

Katılımları ve fikirlerini paylaşmalarından dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Kuş, "Eyyübiyemizi, toplumun her kesimiyle bir araya gelerek, istişarelerde bulunarak ve ortak paydada buluşarak yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, basın mensuplarına Eyyübiye Millet Bahçesi'nin gezdirilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ŞANLIURFA