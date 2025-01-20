Ezine'ye Spor ve Sosyal Yaşam İçin 80 milyon TL'lik dev yatırım - Son Dakika
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Ezine'ye Spor ve Sosyal Yaşam İçin 80 milyon TL'lik dev yatırım

Ezine\'ye Spor ve Sosyal Yaşam İçin 80 milyon TL\'lik dev yatırım

Çanakkale'nin Ezine ilçesine, Ezine Kapalı Spor Kompleksi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Proje ile Ezine Belediyesi Kent Meydanı Projesi için 80 milyon TL'lik geri ödemesiz hibe desteği sağlandı.

20.01.2025 12:23  Güncelleme: 12:25
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine, Ezine Kapalı Spor Kompleksi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Proje ile Ezine Belediyesi Kent Meydanı Projesi için 80 milyon TL'lik geri ödemesiz hibe desteği sağlandı.

Ezine Belediyesi, bölge halkına sunduğu sosyal ve sportif imkanları artırmak amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. Ezine Kapalı Spor Kompleksi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile Ezine Belediyesi Kent Meydanı projesi için 80 milyon TL'lik geri ödemesiz hibe desteği sağlandı. Ezine Kapalı Spor Kompleksi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesiyle, ilçenin spor altyapısını güçlendirerek, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasını hedefleniyor. Kapalı spor kompleksi, basketbol, voleybol gibi birçok branşta etkinliklere ev sahipliği yapacak. Yarı olimpik yüzme havuzu ise yüzme kursları ve yarışmalar için ideal bir zemin oluşturacak.

Ezine Belediyesi Kent Meydanı Projesiyle, bölge halkı için sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği, dinlenme ve buluşma alanlarının yer alacağı modern bir meydan inşa edilecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Peynirin Başkenti Ezine'mizde Gerçekleştirdiğimiz Yatırım Projelerimize Başkent Ankara'dan Güçlü Bir Destek Sağlandı. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Tensipleriyle, Ezine Kapalı Spor Kompleksi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projemiz için, Ezine Belediyemize Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Ezine Belediyesi Kent Meydanı Projemiz için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız Tarafından, Ezine Belediyemize Toplamda 80.000.000 TL (Seksen Milyon TL) (Geri Ödemesiz) Hibe Desteği Sağlanmıştır. Türkiye'nin önünü açan vizyonlarını peynirin başkenti Ezine'mize yansıttıkları ve gelecek hayallerimize desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, gençliğimize umut olan projelerimize her noktada destek oldukları için, Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Osman Aşkın Bak'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek'e, İçişleri Bakan Yardımcımız Sn. Bülent Turan'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sn. Hamza Yerlikaya'ya, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sn. Mehmet Ata Öztürk'e Teşekkür Ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ezine'ye Spor ve Sosyal Yaşam İçin 80 milyon TL'lik dev yatırım - Son Dakika

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