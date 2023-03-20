Fahiş zam nedeniyle gözaltına alındığı iddia edilen ev sahibi, suskunluğunu bozdu: Böyle bir şey olmadı

Aynur Kaya (60) bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesi'nde taşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu. Ayrıca Kaya, eşinin kendisini 20 yıl önce terk ettiğini, evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını, devletin verdiği aylık 6 bin lira yardım maaşıyla geçimini sağladığını yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.

"ELEKTRİK VE SUYU KAPATTIRDIM"

Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi Emin Çalışır'ı (37) gözaltına aldı. Emin Çalışır sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışır serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada kiracısının söylediklerinin yalan olduğunu bildirdi. Çalışır, kiracısının 4 yıldır evde oturduğunu, depremden sonra evde hasar oluştuğunu belirterek, "Ben evde güçlendirme yapmak istedim. Aynur hanımla da konuştum. Söylendiği gibi aylık 5 bin lira para da istemedim. Ben kendisinden aylık 2 bin 500 lira talep ettim. Ama bunu ödeyemeyeceğini söyledi. Ben de çıkmasını talep ettim. Senesi 15 Mart'ta dolduğu için çıkmasına karar verdim. O gün de gidip elektrik ve su aboneliğimi üzerime aldım. Geldim baktım çıkmamış. Abonelik benim üzerime olduğu için elektrik ve suyu kapattırdım" diye konuştu.

"BENİ KENDİ SU SAATİMİ ÇALMAKLA SUÇLADILAR"

Anlatıldığı gibi insafsız bir insan olmadığını söyleyen Çalışır şöyle devam etti: "Ben gözaltına alındım. Beni kendi su saatimi çalmakla suçladılar. Oysa öyle bir şey olmadı. Saat zaten benimdi. Fahiş fiyat suçlaması yanı sıra bir de hırsızlıkla suçlandım. Herkese rezil oldum. Ben ne hırsızlık yaptım ne de aşırı kira parası istedim. Benim istediğim kira parası şu anki piyasaya göre çok normal. Ben elektrik ve suyu da açtırıyorum. Kiracı taşınana kadar benim üzerimden elektrik ve suyu kullansın."