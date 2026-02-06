6 Şubat'ın 3. yılında Fatih'ten "Dirençli Şehir" vurgusu - Son Dakika
06.02.2026 15:35  Güncelleme: 15:40
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, depremin bir korku unsuru değil, hazırlıklı olunması gereken bir yaşam gerçeği olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Turan, yapı güvenliği konusuna dikkat çekerek 'Dirençli Fatih' projesinin önemini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Fatih Arama Kurtarma (FARK) ekibiyle bir araya gelen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını belirterek, "Depremi bir korku unsuru değil, hazırlıklı olmamız gereken bir yaşam gerçeği olarak kabul etmek zorundayız" dedi.

Başkan Turan, 6 Şubat 2023'te büyüklüğü 7,7 ve 7,6 olan iki büyük depremin art arda meydana geldiğini ve 13,5 milyon vatandaşın yaşadığı 11 ilde ağır yıkımlar yaşandığını belirterek, "Üç yıl önce bugün büyüklüğü, yıkıcılığı ve ardı ardına yaşanmasıyla tarihte eşine zor rastlanır bir felaketle karşı karşıya kaldık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın" dedi.

"Ölüme neden deprem değil, dayanıksız yapılardır"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Başkan Turan, Marmara'da son iki bin yıl içerisinde 150'nin üzerinde yıkıcı deprem yaşandığını 2025 yılı INFORM risk verilerine göre Türkiye'de afetler içinde risk katsayısı en yüksek olayın 9,7 oranıyla deprem olduğuna dikkati çekerek, "İstatistikler gösteriyor ki depremlerdeki can kayıplarının yüzde 95'i bina hasarlarından, yüzde 3'ü ise sabitlenmemiş eşyalardan kaynaklanmaktadır. Yani esasında ölüme neden deprem değil, depreme dayanıksız yapılardır. Bu nedenle biz ısrarla 'Dirençli Fatih' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütçede en yüksek pay "Dirençli Fatih"e

Fatih'in en önemli sorununun eskimiş ve direncini kaybetmiş yapı stoğu olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini aktaran Turan, Stratejik Plan'daki 10 ana temadan ilkinin "Dirençli Fatih" olarak belirlendiğini ifade etti. 2026 bütçesinde en yüksek payın yüzde 31'lik oranla "Dirençli Fatih" başlığına ayrıldığını belirten Turan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile birlikte 9 noktada yaklaşık 3 bin 200 bağımsız bölümü kapsayan alan bazlı dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. 143 plan notu düzenlemesiyle yapı bazlı dönüşümün önünün açıldığını ifade eden Turan, açık ve yeşil alanların yüzde 41 oranında artırıldığını, bu alanların afet anında toplanma alanı olarak planlandığını aktardı.

Fatih'te Afet İşleri Müdürlüğü ve FARK ekibi kuruldu

Yerel yönetimlerin afet yönetimindeki rolüne işaret eden Turan, Fatih Belediyesi bünyesinde Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün kurulduğunu, belediye personelinden oluşan 34 kişilik FARK ekibinin AFAD koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayarak "Hafif Seviye Arama Kurtarma Akreditasyonu" almaya hak kazandığını bildirdi. Turan, "Gayemiz, olası bir afet anında sadece Fatih'te değil, ülkemizin ihtiyaç duyulan her köşesinde vatandaşlarımıza en hızlı ve en etkili yardım elini uzatmaktır" ifadelerini kullandı.

6 bin 433 sivil mimarlık örneği yapı envantere alındı

Fatih Belediyesi tarafından 2020 yılında başlatılan "Fatih'in Kültürel Miras Envanteri" çalışması kapsamında 6 bin 433 sivil mimarlık örneği yapının kayıt altına alındığını belirten Turan, muhtemel bir afette can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek 711 yapının tespit edildiğini kaydetti. Bu kapsamda toplam bin 130 metruk ve riskli yapının yıkımının gerçekleştirildiğini aktaran Turan, 2026 yılı içerisinde 130 metruk yapının daha yıkılacağını söyleyerek, "Bizler Fatih'te sadece binaları değil, geleceğimizi ve umudumuzu koruma altına alıyoruz. Bilimin ışığında, verilerin rehberliğinde ilçemizi bu büyük riske karşı hazırlamaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi her türlü bela ve musibetten muhafaza eylesin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Ergün Turan, İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Kahramanmaraş, Türkiye, Deprem, Yerel, Son Dakika

