Fatih Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesi için tarihi Unkapanı Değirmeni'ni restore edecek - Son Dakika
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Fatih Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesi için tarihi Unkapanı Değirmeni'ni restore edecek

Fatih Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesi için tarihi Unkapanı Değirmeni\'ni restore edecek

Fatih Belediyesi tarafından ihya edilecek olan İbn Haldun Üniversitesi tarihi Unkapanı Değirmeni, İstanbul'a yeniden kazandırılacak.

28.03.2024 14:12  Güncelleme: 14:32
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Fatih Belediyesi tarafından ihya edilecek olan İbn Haldun Üniversitesi tarihi Unkapanı Değirmeni, İstanbul'a yeniden kazandırılacak. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Unkapanı Değirmeni'nin restore edilmesinin bölgenin tekrar ayağa kalkmasında katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

İstanbul'un kültürel miraslarından tarihi Unkapanı Değirmeni'nin restore edilmesi ve İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye yerleşkesi olarak ihyası projesinin tanıtım programı Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Unkapanı'nın eski haşmetiyle yeniden hayata geçmesi bu bölgedeki dönüşümün habercisi olacaktır"

Unkapanı Değirmeni Üniversite Dönüşüm Projesi'nin tanıtım töreninde konuşan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, "Gerçekten mirasın ihyası kolay bir iş değil. Aynı zamanda İlim Yayma Vakfı olarak yakinen Suriçi'nde bu tür tarihi bölgede bu tarihi mirası yeniden hayata geçirmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 5 yıl İtalya'da yaşadım. Orada da benzer şekilde tarihi mirasın korunmasına yönelik zorluklara şahit olarak birinci elden görmüş oldum. Bir taraftan bu eski yapıların korunması, tamir edilmesi, tadil edilmesi, ayakta tutulması gerekiyor. Ama bu, fonksiyon kazandırmadan elbette mümkün olmuyor. Bu tür tarihi özellikleri olan yapılar genelde kamu hizmeti gören tam da üniversite türü yapılar olarak korunduğu zaman çok ideal sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu projenin üniversitemize intikal etmesinde ilk adımı atan eski Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmuştur. Sağ olsunlar kendisi hemen yine Haliç hattındaki benzer bir projeden de esinlenerek buraya bir üniversite getirebilir miyiz dedi. Malumunuz bu Süleymaniye bölgesi yenileme alanı uzun yıllardır hak ettiği hüviyeti kazanamadı. İstanbul'un en değerli noktalarından bir tanesi olmasına rağmen hala şu anda biz burada bir yurdumuzu eylül ayında açtık. Buraya 100 kadar öğrencimiz geliyorlar, gidiyorlar ama maalesef etraf çok emniyetli bir yer değil ve insanların gelip gitmek istediği bir yer olmaktan çok uzak. Ama bu tür projeler bu bölgenin hak ettiği hüviyeti kazanmasına aslında önayak olacak. Onun için o günden bugüne tabii uzun bir süreçten bahsediyoruz. Fatih Belediye Başkanımız hakikaten bu projeye önem verdi. Yani niye bu Ramazan vakti bunu yapıyoruz? Çünkü izinlerimiz, imzalar çıkar çıkmaz biz hemen başlama karar verdik ve bütün bu süreçler yeni tamamlandığı için adımımızı atıyoruz. İnşallah burada üniversitemizin özellikle sürekli eğitim merkezi yüksek lisans, doktora programları, halka açık, yabancı dil programları ve sosyal kuluçka merkezimiz olacak ve gerçekten buraya gelen akademisyenler, öğrenciler çok üst düzey akademik çalışma yapan insanlar bu bölgeye değer katacaklar. Böylesine kıymetli bir nokta. Unkapanı'na ismini veren yerdeyiz elbette. Buranın eski haşmetiyle yeniden hayata geçmesi bu bölgedeki dönüşümün de belki de habercisi olacaktır" dedi.

"Süleymaniye Camisi ve çevresi bana göre medeniyet değerlerimiz açısından en müstesna yer"

Süleymaniye camisi ve çevresinin medeniyet değerleri açısından en müstesna yer olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı Turan, "Bugün gerçekten görev yaptığım dönem içerisinde mutlu olduğum günlerden bir tanesi. Unkapanı Değirmenin'de yapılan proje doğrultusunda inşallah hayata geçirileceği bir adımın öncesinde olmak gerçekten heyecan verici. Bu bölge çok uzun yıllardır adeta cezalandırılmış, sanki bu proje buranın mektepleşmesi için yaptırılmış ve bizim medeniyetimize ait en müstesna izlerin silindiği bir proje haline gelmiş ve bugün gerçekten o gerçekleşmiş. Burada bu projenin arkasında yüksek bir iradeyle Süleymaniye ayağa kalksın. Çünkü hepimiz bu bilinçteyiz. Süleymaniye Camisi ve çevresi bana göre medeniyet değerlerimiz açısından en müstesna yer. Fakat bölge bir metruk alan olarak yani yaklaşık 25-30 yıldır bir metruk bölge olarak duruyor" ifadelerini kullandı.

"Bu projenin bölgenin tekrar ayağa kalkmasında katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Murat Kurum'un, İstanbul'a belediye başkan olursa ilk işinin Süleymaniye'yi ayağa kaldırmak olacağı söyleyen Turan, "Ben bu projenin, bölgenin tekrar ayağa kalkmasında katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah yeni dönemde Murat Kurum Başkanımız, İstanbul'a belediye başkan olursa ilk işimiz Süleymaniye'yi ayağa kaldırmak olacak. Bunu da buradan ortaya koymuş olalım. Çünkü bizim yüksek medeniyetimizi gerçekten tekrar ayağa kaldıracağımız, göstereceğimiz en müstesna yer Süleymaniye ve Zeyrek bölgeleridir. Ben aynı zamanda bu projeye inanıp burada bu projeye destek veren ve bu proje şimdi gerçekleşecek olan İbn-i Haldun Üniversitemize, mütevelli heyetine, ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Burası bir yerel kalkınmayı da gösterecek bir projedir, örnek projedir. Biz de projenin başından sonuna kadar sizin paydaşınız gibi mütevelli heyetinizin bir üyesi gibi çalışacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesi için tarihi Unkapanı Değirmeni'ni restore edecek - Son Dakika

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