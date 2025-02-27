Fatih Belediyesi, Ayasofya'yı Ramazan Öncesi Gül Suyu ile Temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fatih Belediyesi, Ayasofya'yı Ramazan Öncesi Gül Suyu ile Temizledi

Fatih Belediyesi, Ayasofya\'yı Ramazan Öncesi Gül Suyu ile Temizledi

Fatih Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde dezenfekte çalışması yaparak caminin içini gül suyu ile yıkadı. Başkan Turan, tüm camilerde temizlik yapılacağını açıkladı.

27.02.2025 11:13  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde dezenfekte işlemi yapıldı. Caminin içi gül suyu ile yıkanarak temizlendi.

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Ramazan ayı öncesinde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Caminin içi gül suyu ile yıkanırken, çalışmaların ilçede bulunan tüm camilerde Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

"Fatih'te tarihin her döneminde Ramazan ayı bir başka yaşanmıştır"

Çalışmaları yerinde inceleyen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bereket ve rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak üzereyiz. İslam Aleminde Ramazan bir başka yaşanır. Fatih ilçemizde Ramazan'ın yakıştığın en güzel ilçelerdendir. Tarihin her döneminde Ramazan ayı Fatih'te bir başka yaşanmıştır. İstanbul ve Türkiye'nin her yerinden diğer ülkelerden de gelen Müslümanların camilerimiz, mescitlerimizi geziyorlar. Bizde kurumlar olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fatihimizde selatin camilerimiz başta olmak üzere 560'a yakın camimiz var" dedi.

"Ramazan bereket ve yardımlaşma ayıdır"

Ramazan ayının bereket ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Turan, "Bizde Fatih Belediyesi olarak bir usulü yerine getirmek açısından Ramazan öncesi bütün camilerimizde özel temizlikler yapıyoruz. Büyük selatin camilerimi gül suyu ve güzel kokularla şenlendiriyoruz. Bugünde temsil olarak Ayasofya Camiinde bunu yapıyoruz. Ramazan bereket ve yardımlaşma ayıdır. Aynı zamanda değerini bilme ayıdır" şeklinde konuştu.

"Sosyal yardımlar açısından hummalı bir çalışma aşamasındayız"

Sosyal yardımlarla ilgili bilgi veren Başkan Turan, "Ramazan'a belediyeler olarak sadece biz değil aynı zamanda sosyal yardımlaşma açısından da ayı bir taraftan da hummalı bir şekilde sosyal yardımlar açısından hummalı bir çalışma aşamasındayız. Bu Ramazan ayının coğrafyamızda gelişen olayların bütün mazlum halkların Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da birçok ülkeden olan komşumuz Ukrayna'daki bütün olayların bu vesile ile sona ermesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, istanbul, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi, Ayasofya'yı Ramazan Öncesi Gül Suyu ile Temizledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:24 Hollywood’un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:04 Paketin üzerinde yazanlar yalanmış Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
09:43 Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:51:31. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Belediyesi, Ayasofya'yı Ramazan Öncesi Gül Suyu ile Temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.