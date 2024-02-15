Fatih Erbakan: İhmal iddiaları araştırılmalı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında toprak kaymasıyla ilgili, "İhmal iddialarının mutlaka sonuna kadar araştırılmasını ve varsa sorumluların ortaya çıkarılması gerekir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzincan İliç'ten meydana gelen kazaya ilişkin üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini iletirken ihmal iddialarının sonuna kadar araştırılmasını gerektiğini söyledi. Erbakan, temsil hakkı kazandıkları günden bu yana milyonlarca vatandaşın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için Meclis'e kanun teklifi verdiklerini, tekliflerinin komisyonlarda bekletildiğini ve Genel Kurula sevk edilmediğini söyledi.

"Gerekli adımların atın"

Erbakan, "Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran iktidar kanadından bu kanun tekliflerimizi değerlendirmelerini, Genel Kurula getirmelerini, gerekli adımların atılmasını, mağduriyetlerin giderilmesine vesile olunmasını diliyorum, istiyorum ve bekliyorum" dedi.

Daima 'Önce Millet' anlayışıyla hareket ettiklerini ve milletin derdiyle samimi olarak dertlendiklerini kaydeden Erbakan, bugüne kadar Meclis'e sundukları kanun tekliflerini şöyle sıraladı:

1) Yükseköğretim kurumlarında genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin tayin ve nakil işlemlerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenmesine ilişkin kanun teklifimiz

2) Mevcut yardımcı hizmetler sınıfındaki kamu görevlilerinin genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmeleri ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifimiz

3) Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesine ilişkin kanun teklifimiz

4) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında ek ders ücreti karşılığında veya fahri olarak öğreticilik görevi yapan kişilerin SGK prim günleri taban alınarak alanlarına uygun kadroya atanmasına ilişkin kanun teklifimiz.

5) Kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin, sürekli ya da geçici olup olmadıklarına bakılmaksızın, taşeron işçilerin bir defaya mahsus olmak üzere sürekli işçi kadrolarına alınmasını öngören kanun teklifimiz

6) Devlet memuru olarak atanabilmek için yazılı sınav haricinde sözlü sınav şartı aranmaması yani kamuya alımlarda Mülakatın kaldırılmasına ilişkin kanun teklifimiz

7) En az 1 yıl vekaleten imam-hatip veya müezzin olarak görev yapanların belirlenen şartları taşımaları halinde, halihazırda görevde olup olmadıklarına bakılmaksızın imam-hatip ve müezzin unvanlı memur kadrolarına atanmalarına ilişkin kanun teklifimiz

8) Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa ödenecek nafakanın süresinin her halükarda altmış ay ile sınırlandırılması, bu süre sonunda alacaklı tarafın mağduriyetinin devamı halinde ise bu mağduriyetin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca oluşturulacak fondan karşılanarak giderilmesine ilişkin kanun teklifimiz

9) Kamu kurum ve kuruluşlarında mühendislik ve mimarlık hizmetlerini yürütmekle görevli teknik hizmetler sınıfına mensup mühendis, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, peyzaj

mimarı, iç mimar meslek gruplarının kariyer basamaklarının oluşturulması ile bu basamaklarda ilerlemelerinin düzenlenmesine ve maaşlarındaki adaletsizliklerin giderilmesine ilişkin kanun teklifimiz,

10) Aday çırak, çırak ve öğrenci statüsünde çalışan kişilerin adına sigorta primi yatırılıp yatırılmadığına bakılmaksızın, 5510 sayılı Kanun kapsamına alınması ve kısa vadeli sigorta kollarında geçen sürelerinin borçlanmak suretiyle uzun vadeli sigorta kollarında geçen sürelerden sayılmasına ilişkin kanun teklifimiz

11) 9/9/1999 ile 23/5/2002 tarihleri arasında 506, 1479, 2925 ve 5434 sayılı Kanunlara tabi olarak ilk defa sigortalı olan ve belirli şartları sağlayan kişilerin yaş haddi koşulu aranmaksızın yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanmasına ilişkin kanun teklifimiz.

12) Şef kadrosunda bulunanların 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlandırılmasına ilişkin kanun teklifimiz. - ANKARA