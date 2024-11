Fatih Erbakan: Kreşlerde Denetim Şart

Yerel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi

"Kreşlerde gerekli birimler tarafından denetim yapılması gerektiğine inanıyoruz"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da bir restoranda medya temsilcileri ile bir araya geldi. Partinin kuruluşunun 6. yıldönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Erbakan, kısa sürede genel seçim ve mahalli idareler seçimlerini başarılı bir şekilde geçirdiklerini kaydetti. Her ay on binlerce yeni üye ile günlük bine yakın üye sayısı ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduklarını belirten Erbakan, "Seçime girdiğimizde 520 bin üyemiz vardı. Şu anda 620 binin üzerine çıkmışız. Hedefimiz yaz ayları itibarı ile 1 milyona ulaşmak. 1 milyon hedefine ulaştığınızda 5-6 milyon arasında oy alacaksınız demektir. Biz girdiğimiz her iki seçimde de 5 katı oy aldık. Geçmiş milli görüş partilerinde de bu durum aynıydı. Şu anda biz yüzde 10 ve 1 milyon hedefine yürüyoruz. 8-10 tane belediye başkanının bir şahıs olarak başka bir yere geçmesi bizi etkilemeyecektir" diye konuştu.

"Erken seçimin olması lazım"

Erken seçim konusunda yöneltilen soru üzerine Erbakan, "Biz Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının kendisi için de külfet olacağını söylüyoruz. Erdoğan, cumhuriyet tarihinde en uzun süre devlet başkanlığı yapan, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konudaki rekorunu dahi geçmiş bir kimse. Yoruldu ve yaşı ilerledi. Bu saatten sonra bir beş sene daha bu yükü yüklenmesi kendisi için de sıkıntı. Kendisinin de bugüne kadar yaptığı hizmetlerle kenara çekilmesinin uygun olacağını ifade ediyoruz. Erken seçimin olması lazım. Türkiye'nin yoksulluk konusunda nerede olduğunu ifade ediyoruz. Dış ticaret açığı bakımından elimizdeki tesislerin azaldığını ifade ederek, vatandaşın borcunun, devletin borcunun, dolar kurunun nereden nereye geldiğini söyledik. Bütün bunlar ortadayken ilaveten 528 milyar dolar da faiz ödemiş bir iktidar. Türkiye Cumhuriyeti'nin faiz şampiyonu bir iktidar var" dedi.

Saadet Partisi ile birçok konuda benzer görüşlere sahip olduklarını aktaran Erbakan, "Türkiye'nin, milletin menfaati için bir an önce sorunlardan kurtulabilmemiz için ve TBMM çalışmalarına daha aktif katılabilmek için bir iş birliği olabileceğini daha önce ifade ettik. Tabii yeni bir kongre oldu. Çok yeni bir dönem, henüz kongrenin üzerinden bir hafta geçmedi. Yeni genel başkanın nasıl bir anlayışla hareket edeceğini şu anda kestiremiyoruz. Türkiye'nin, milletin menfaati için bir birliktelik yapmamız konusunda bir rezervimiz yok. Bir çalışma yapılabilir" dedi.

"Kreşlerde gerekli birimler tarafından denetim yapılması gerektiğine inanıyoruz"

CHP'nin AK Parti belediyelerinin kreş açmaması için konuyu yargıya taşıdığını fakat belediyelerde söz sahibi olunca tarafların değiştiğini dile getiren Erbakan, "AK Parti'nin Ankara, İstanbul, İzmir belediye başkan adaylarının 'her mahalleye kreş açacağız' diye vaatleri var. Fakat CHP kazandığı zaman olmaz açamazsınız, Anayasa Mahkemesi'nin aleyhde kararı var diyor. 'CHP burada LGBT propagandası yapıyor' deniliyor. Siz kendiniz bu kadar LGBT derneğinin açılmasına müsaade ettiniz ve şu anda da partimizin tüm çağrılarına rağmen kapatmamakta direniyorsunuz. Hem CHP'nin LGBT konusunda görüşlerini bildiğimiz için hem de 4-6 yaş grubuna Kur'an öğretilmesi ile ilgili olumsuz görüşlerini bildiğimiz için kreşlerde gerekli birimler tarafından denetim yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunların topyekün kapatılması görüşüne katılmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tamamen askeri hayatlarının sona erdirilmesi fazla oluyor diye düşünüyoruz"

Teğmenlerin "kılıçlı yemin törenine" ilişkin Erbakan, "Türk Silahlı Kuvvetleri, disiplin noktasında en ufak zaafiyet göstermemesi gereken bir kurumumuz. Konunun uzmanları olan komutanlarımız sürekli ifade ediyorlar. Emir komuta zincirine, kurallara aykırı bir şey yapılması kabul edilebilecek bir şey değil. Tamamen ordudan ihraç etmek yerine bir alt seviyesindeki cezalandırılma söz konusu olabilirdi. Bir ihtar olabilirdi. Tamamen askeri hayatlarının sona erdirilmesi fazla oluyor diye düşünüyoruz. Burada meselenin 'Atatürk'ün askeri' demek olmadığını Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ifade ediyor. Ceza verilen husus 'Atatürk'ün askeriyiz' demek değil, orada ne denirse densin emir komutaya aykırılıktan dolayı bir ceza verilecek" dedi.