İstanbul'da sağanak! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı

15.08.2022 11:19

İstanbul'un birçok bölgesi sağanak yağıştan nasibini aldı. Fatih ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. İstanbullular, giderek etkisini artıran yağışın çilesini çekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

ÇARŞIYI SU BASTI

Fatih'te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Ayrıca, Kapalı Çarşı etrafında bulunan sokaklar ve Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su bastı.

ESNAF MÜCADELE EDİYOR

Baskın nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti. Esnafın bazı ürünleri su altında kaldı.

İstanbul'a yağmur yağıyor! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı
İstanbul'a yağmur yağıyor! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı
İstanbul'a yağmur yağıyor! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı
İstanbul'a yağmur yağıyor! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı
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KAPALIÇARŞI'DAKİ SEL BASKINI KAPALIÇARŞI'DAKİ SEL BASKINI Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı
Kaynak: İHA

İstanbul, Eminönü, Fatih, su, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da sağanak! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı - Son Dakika
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