Baskın nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti. Esnafın bazı ürünleri su altında kaldı.

Fatih 'te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Ayrıca, Kapalı Çarşı etrafında bulunan sokaklar ve Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su bastı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Eminönü, Fatih, su, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İstanbul'da sağanak! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı - Son Dakika

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