Fatih\'te gönüllü öğrenciler tarihi mekanları turistlere anlatacak

Fatih'in önemli mekanlarından olan Sultanahmet Cami, Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi gibi eserlerin bulunduğu tarihi noktalar gönüllü öğrenciler tarafından yabancı turistlere anlatılacak.

Fatih Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası ve Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) iş birliğiyle hayata geçirilen 16'ncı Gönüllü Turizm Elçileri Programı yeni dönem tanıtım toplantısı Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Alman Çeşmesi önünde gerçekleştirildi. Programa Fatih Kaymakam Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ve TUGEV Başkanvekili Bahadır Yaşık katıldı.

"Gelen misafirlerimizin ülkeden huzurlu ayrılmaları, güvenli ayrılmaları sizin tebessümünüze, sizin ilginize bağlı"

Programa katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, "İstanbul'un kalbi Fatih'teyiz. Turizmi anlatmaya gerek yok. Bizler Turizm Bakanlığı olarak, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak İstanbul'umuzu, Fatih'imizi, turistlerimizin çok güzel bir şekilde ziyaret edip buradan mutlu olarak ayrılmalarını temenni, arzu ediyoruz. Biraz önce bu alanda çalışan bir vakfımızla birlikte toplantı yaptık. Vakfımızla birlikte İstanbul'daki turizmle ilgili neler yapılabilirizi konuşuyoruz. Dolayısıyla sizler zaten bu işin farkındasınız. Gelen misafirlerimizin ülkeden huzurlu ayrılmaları, güvenli ayrılmaları sizin tebessümünüze, sizin ilginize bağlı. Bu anlamda her birinizi tebrik ediyorum. Tekrar ev sahibimizi, paydaşlarımızı tebrik ederek konuşmamı tamamlıyorum" dedi.

"Sizin bu olumlu yaklaşımınız onlara dokunduğu zaman, onların İstanbul'da rastlayabilecekleri tüm olumsuzluklar bertaraf edilecek"

Programda konuşan İTO Başkanı Şekip Avdagiç, "İstanbul'un merkezindesiniz, sur içindesiniz, Fatihtesiniz. Küçük küçük anekdotlar, hikayeler, bilgiler edinin ve bunları misafirlerimizle paylaşın. Yani buraya geldiği zaman Milyon Taşı nerededir? Ayasofya'nın içindeki türbeler kime aittir? Süleymaniye Camisi nerededir? Oradaki türbelerde kimler vardır? Onların hikayeleri nedir? Sultanahmet Camisi ne zaman yapılmıştır, nasıl yapılmıştır? Özelliği nedir? Diğer camilerden ayrılan özellik nedir? Burada 6 minare yapılınca sonra İstanbul dünyada ne olmuştur? Dikilitaş'ın hikayesi nedir? Sadece şu meydanda şöyle 360 derece baktığınız zaman o kadar çok hikaye var ki mutlaka bunları öğrenin ve bunları küçük küçük misafirlerimize aktarın. Emin olun sizler, siz onlara güzel dokunduğunuz zaman, sizin bu güzel yüzünüz, temiz yüzünüz, sizin bu olumlu yaklaşımınız onlara dokunduğu zaman, onları İstanbul'da rastlayabilecekleri tüm olumsuzlukları bertaraf edecek. Onların o kötülükleri toplayıp kenara atmalarını sağlayacaksınız. Bu anlamda biz sizden çok umutluyuz. Ümit ediyorum ki bundan sonraki eğitim hayatınıza da bu çok büyük katkı sağlayacaktır, hayat tecrübenize büyük katkı sağlayacaktır, sosyalleşme anlamında farklı kültürlerden insanlarla buluşma anlamında size büyük katkı sağlayacaktır. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Fatih'te 12 bin tane tarihi eser var"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "İstanbul'u tarif ederken sultanların arzuladığı şehir diyor. Dünyada hiçbir sultan yoktur ki geçmişte İstanbul'u arzulamasın. Bunu unutmayın. Bugün de dünyada hiçbir kimse yoktur ki İstanbul'u arzulamasın. Dolayısıyla bugün ecdadımız da bu şehri aldıktan sonra burayı ilmek ilmek, bakın ilmek ilmekten kastım şu, burası 15 kilometrekarelik bir alan, tarihi İstanbul yani Fatih, 15 kilometrekare. Ne demek? İstanbul'un en ufak üçüncü ya da dördüncü ilçesi burası, mekan olarak. Bu mekanda 12 bin, değerli kardeşlerim, ufacık bir alanda 12 bin tane tarihi eser var. Ayasofya Camii de bir eser, arkanızdaki Alman Çeşmesi de bir eser, Sultanahmet Camii de bir eser, İbrahim Paşa Sarayı da bir eser. Ama bunun yanında sokakta gördüğünüz bir çeşme de bir eser. 12 bin eser var burada. Yani ne demek bu? Tek tek gezmeye kalksak, sadece saymaya kalksak günlerimizi alır. Dolayısıyla dünyada, ne Avrupa'da, yani Roma da dahil olmak üzere, bu kadar yoğun, farklı kültürleri üst üste barındıran ve bu kadar yoğun medeniyet, kültürel miras eserine sahipliği yapan başka bir yer yok. Bir şey daha var, Fatih, İstanbul ve ecdadımızdan beri burası farklı kültürlerin bir Müslüman memleket olmasına rağmen, bakın elliye yakın sadece kilise var, Fatih ilçesi sınırlarında, elliye yakın kilise var. Demek ki iki tane patrikhane var burada" dedi.

"İki kızımız Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a Yedikule Hisarı'nı tanıttılar, gurur duyduk"

Konuşmasına devam eden Başkan Ergün Turan iki genç kızın Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a Yedikule Hisarını tanıttıkları için gurur duyduğunu söyledi.

Başkan Turan, "Sizin bu yüksek medeniyetimizin, ecdadımızdan aldığımız bu yüksek medeniyetin yansımasını buraya gelen misafirlere sizin güzel yüzlerinizle yansıtmak istiyoruz. Zaten bu projenin amacı oydu. 16 yıldır da niye devam ediyor? Çünkü 16 yıldır şimdi bu projeye ilk katılanlar muhtemelen devletin kademelerinde kaymakam, vali olanı bile vardır. Sizin içinizden de 10- 15 yıl sonra bu çok güzel bir anı olarak kalacak. Burada muhatap olduğunuz kişilerin gönlünde, hissiyatında ülke adına başka değerler bırakacaksınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir değerli misafirlerle de paylaşmak isterim. Geçen gün tevafuken Macaristan Başbakanı İstanbul'u ziyaret ettiğinde Yedikule Hisarı'na geldi. İki kızımız vardı. Var mı burada onlar? Buradalar. Bu iki kızımız onlara Yedikule Hisarı'nı tanıttı. Gurur duyduk. O da bana göre buna çok şaşırdı" ifadelerini kullandı.

Konuşma yapan Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ise gençlere kendilerini eğitmeleri konusunda tavsiyeler verdi.

Öğrenci Ahmet Akif Özcan, "Bu projede ilk senem. Dil olarak İngilizce ve İspanyolca olarak turistlere yardım ediyoruz. İspanyolca çok büyük bir alanda etkin. Güney Amerika'nın çoğunda İspanyolca konuşuluyor. Diğer ülkelerden gelen turistlerle de İngilizce olarak anlaşabiliyoruz" dedi.

Öğrenci Beyhan Akay, "Benim projedeki ilk senem. Yerli ve yabancı turistlere ülkemizin güzelliklerini anlatmak. Özellikle Fatih'in güzelliklerini anlatmak benim için çok güzel bir keyif. Çok büyük bir zevk aldım, ben bu projeden" diye konuştu.

Yabancı dil bilen diğer öğrenciler de duygu ve düşüncelerini anlattılar. - İSTANBUL