Fatma Gül Ülker ile Yalıtımda Kadın Dönüşümü - Son Dakika
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Fatma Gül Ülker ile Yalıtımda Kadın Dönüşümü

Fatma Gül Ülker ile Yalıtımda Kadın Dönüşümü

Denizli'de, erkek egemen yalıtım sektöründe Fatma Gül Ülker, kendi bayiliğini kurarak kadınların potansiyelini görünür kılmayı hedefliyor. Kamu hizmetinden sonra girişimcilik yoluna adım atan Ülker, yalnızca binaları değil, ön yargıları da izole etmeye kararlı.

20.05.2025 10:11  Güncelleme: 10:16
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Denizli'de bir kadın, eline aldığı mala ve fırçayla erkek egemen yalıtım sektöründe, yalnızca binaları değil, ön yargıları da izole ediyor. Çocuk yaşta başladığı taş ustalığını, kamu hizmetiyle pekiştirip ardından girişimciliğe dönüştüren Fatma Gül Ülker, şimdi erkek egemen yalıtım sektöründe kendi bayiliğini kurarak dikkatleri üzerine çekti. Su, ses ve ısı yalıtımı sağlayan özel ürünle piyasada büyük talep gören Ülker, kadınlardan oluşan yalıtım ve fayans ekipleri kurmaya hazırlanıyor. Ülker, "Kadın yapamaz" diyen ezberleri birer birer bozuyor.

Fatma Gül Ülker, erkek egemen inşaat dünyasına kadın eli değdirdi. Ülker'in henüz çocuk yaşlardayken, babasının yanında inşaatlarda taşıdığı kovalar, bugün bir sektördeki dönüşümün temellerine dönüştü. Denizli'de doğup büyüyen Fatma Gül Ülker, babasının yanında başladığı taş ustalığını zamanla ustalık seviyesine getirdi. Mermer, kayrak taşı ve doğal taş döşemelerinde gösterdiği başarı, onu 2010 yılında 19 yaşında iken Denizli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "Yılın Altın Kadınları" arasına taşıdı. Ardından yıllarca kamuda çalışan Ülker'in üretme arzusu onu yeni bir yola taşıdı. 15 yıllık kamu hizmetinin ardından istifa ederek önce bir tarım işletmesi kurdu. Ancak asıl hedefi, köklerinden gelen ustalıkla yeniden sahaya inmeye cesaret etmekti. ve bunu, "kadın yapamaz" algısının en baskın olduğu alanlardan biri olan yalıtım sektöründe yaptı. Gerçek mesleğine dönmenin mutluğunu yaşadığını belirten Ülker, "Babadan miras mesleğimi sürdürmek istedim ama bu sadece nostalji değildi. Kadının her alanda var olabileceğini göstermekti hedefim. Kamu görevinden ayrıldım, çünkü kendi yolumu çizmek istedim" dedi.

Yalıtımda yeni bir dönem: Kadın ustalar sahada

Fatma Gül Ülker, ISO Thermal'in Denizli bayiliğini alarak sahaya çıktığını belirterek, "Yalıtım, sadece sıcağı ya da sesi dışarda tutmak değil. Bu iş benim için kadın emeğinin içeride kalmaması, görünür olması demek. Kadın titizliğiyle birleşince ürün çok ilgi gördü. Fırçayla uygulanabilen, ses, ısı ve su geçirmez özellikleriyle öne çıkan bu özel yalıtım malzemesi, çatıdan zemine, dış cepheden pergolelere kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. Ürün, yalnızca enerji verimliliği sağlamıyor; aynı zamanda dış mekan ömrünü uzatıyor ve işletmelere ciddi maliyet avantajı sunuyor. Özellikle pergoleler için talep çok yoğun. Kafeler, restoranlar, otellerden pergoleye yalıtım malzememizi uygulamamız için önemli talep alıyoruz. Talebi karşılamak için de şimdi tamamı kadınlardan oluşacak bir yalıtım ekibi kuruyoruz. Ayrıca taş ve fayans ustası olduğum için de, ikinci bir kadın fayans ekibi kurarak, sektörde kadın gücünü büyüteceğiz" dedi.

"Benim hikayem değil, bu tüm kadınların sesi"

Sektörde kadın olmanın zorluklarını da açık yüreklilikle anlatan Ülker, ilk dönemlerde yöneltilen "Sen mi yapacaksın bu işi?" sorularının kendisi için hem mücadele hem de motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. İnsanların meraklı bakışları ve sorgulayan sözleriyle çok karşılaştığını belirten Ülker, "Ama ben kadınların yalnızca sofrada değil, şantiyede, sahada, işin tam merkezinde olabileceğini göstermek istedim. Her seferinde kendimi yeniden ispat ettim. Pes etmedim çünkü bu hikaye sadece benim değil, hepimizin. Ben; sahada çalışan kadın ustalarla birlikte dayanışmayı büyütmek, üretimi güçlendirmek ve kadınların potansiyelini görünür kılmak istiyorum. Unutmayın, bazen bir kadının elindeki fırça, binayı değil geleceğini değiştirir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatma Gül Ülker ile Yalıtımda Kadın Dönüşümü - Son Dakika

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