Fatma Şahin: "25 Aralık, Gaziantep'in kahramanlık destanıdır" - Son Dakika
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Fatma Şahin: "25 Aralık, Gaziantep'in kahramanlık destanıdır"

Fatma Şahin: "25 Aralık, Gaziantep\'in kahramanlık destanıdır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "25 Aralık, yalnızca bir şehrin kurtuluşu değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir sembolüdür.

24.12.2024 10:14  Güncelleme: 10:15
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "25 Aralık, yalnızca bir şehrin kurtuluşu değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir sembolüdür. Gaziantep halkı, yokluk ve zorluklara rağmen ortaya koyduğu direnişle, dünyaya inanç ve kararlılığın ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir" dedi.

Başkan Şahin, mesajında Antep Savunması'nın yalnızca Gaziantep'in değil, bir milletin onurunu ve bağımsızlığını koruma azmini temsil ettiğini belirtti. Şahin, mesajının devamında, "103 yıl önce, bu topraklarda yaşanan direniş, yalnızca bir kurtuluş mücadelesi değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin nasıl büyük bir güç olduğunu gösteren bir destandır. Yokluk içinde, silahsız ve cephanesiz bir halkın vatanını savunma kararlılığı, bugün de hepimize ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Gaziantep halkının o gün gösterdiği cesaret, azim ve fedakarlık, özgürlük ve bağımsızlık için verilen mücadelenin evrensel bir sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı günün anısına Gaziantep'in tarihini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan çalışmalara değinen Başkan Şahin, Panorama 25 Aralık Kahramanlık ve Şehitler Müzesi'nin bu misyonun önemli bir parçası olduğunu belirtti. Şahin, "Panorama 25 Aralık Kahramanlık ve Şehitler Müzesi, Gaziantep'in bağımsızlık mücadelesini, o günlerin ruhunu ve halkımızın kahramanlığını geleceğe taşıyan bir anıttır. Bu müze, Gaziantep halkının kurtuluş için verdiği eşsiz mücadeleyi gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler, müzenin her köşesinde, o büyük direnişin detaylarını hissederek öğreniyor. Panorama Müzesi, yalnızca tarihsel bir anlatıyı değil, aynı zamanda o günlerin duygusunu, fedakarlığını ve cesaretini yansıtan bir mekan. Müze içerisinde o döneme ait sahneler, Gaziantep halkının ne denli büyük bir azimle, inançla ve kararlılıkla vatanını savunduğunu tüm açıklığıyla gösteriyor. Ses ve görsel efektlerle desteklenen bölümler, ziyaretçilerin kendilerini o kahramanlık günlerinin içinde hissetmelerini sağlıyor. Bu, bir tarih dersinden çok daha fazlası; bu, bir ruhun yeniden yaşatılmasıdır. Müze, yalnızca bir anma mekanı değil, aynı zamanda genç nesillerin bu kahramanlık destanını öğrenerek özgürlük ve bağımsızlık değerlerini anlamalarını sağlayan bir bilinç merkezi. Bugün bu müze, sadece Gaziantep'in değil, tüm Türkiye'nin geçmişine ışık tutan bir eser olarak önemini koruyor" ifadelerine yer verdi.

Başkan Şahin, mesajının sonunda, şehit ve gazilere olan minnettarlığını ifade ederek, "Gaziantep'in kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal mücadelede canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 25 Aralık, yalnızca bir gün değil, bizlere bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu hatırlatan bir destandır. Bu eşsiz kahramanlık hikayesi, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatma Şahin: '25 Aralık, Gaziantep'in kahramanlık destanıdır' - Son Dakika

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