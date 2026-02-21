Fatma Şahin, en başarılı büyükşehir belediye başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatma Şahin, en başarılı büyükşehir belediye başkanı

Fatma Şahin, en başarılı büyükşehir belediye başkanı
21.02.2026 14:36  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni bir ankette Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri arasında yüzde 61,6'lık memnuniyet oranı ile birinci oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir araştırma şirketinin 2 yıllık hizmet memnuniyeti anketinde yüzde 61,6'lık oranla Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı oldu.

Bir araştırma şirketi, Türkiye genelinde 25 büyükşehir belediyesine yönelik Mart 2024-Şubat 2026 tarihleri arasındaki '2 Yıllık Hizmet Memnuniyeti Değerlendirmesi' anketi yaptı. 15-19 Şubat 2026 tarihleri arasında 9 bin 230 katılımcıyla yapılan anket sonucunda Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 61,6'lım memnuniyet oranı ile birinci oldu.

Ankette, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yüzde 59,2 ile ikinci, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 57,4 ile üçüncü, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yüzde 57,1 ile dördüncü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ise yüzde 56,8 ile beşinci sırada yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fatma Şahin, Belediye, Politika, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatma Şahin, en başarılı büyükşehir belediye başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu 44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu

15:10
“Savcıyım“ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
"Savcıyım" deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
14:44
Otobüste ’’Savcıyım’’ deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
Otobüste ''Savcıyım'' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 15:54:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Fatma Şahin, en başarılı büyükşehir belediye başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.