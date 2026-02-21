Fatma Şahin, en başarılı büyükşehir belediye başkanı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir araştırma şirketinin 2 yıllık hizmet memnuniyeti anketinde yüzde 61,6'lık oranla Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı oldu.

Bir araştırma şirketi, Türkiye genelinde 25 büyükşehir belediyesine yönelik Mart 2024-Şubat 2026 tarihleri arasındaki '2 Yıllık Hizmet Memnuniyeti Değerlendirmesi' anketi yaptı. 15-19 Şubat 2026 tarihleri arasında 9 bin 230 katılımcıyla yapılan anket sonucunda Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 61,6'lım memnuniyet oranı ile birinci oldu.

Ankette, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yüzde 59,2 ile ikinci, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 57,4 ile üçüncü, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yüzde 57,1 ile dördüncü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ise yüzde 56,8 ile beşinci sırada yer aldı. - GAZİANTEP