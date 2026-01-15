Ferdi Zeyrek Vakfı'ndan Eğitime Umut Gecesi

(İSTANBUL) - Ferdi Zeyrek Vakfı, İstanbul Kalamış Marina'da düzenlenen bağış gecesinde hayırseverleri eğitimde fırsat eşitliği için bir araya getirdi. Geceden elde edilen gelir burs ve sosyal yardımlara aktarılırken, vakfın kısa sürede hayata geçirdiği projeler dikkati çekti. Vakıf Başkanı Nurcan Zeyrek, merhum eşi Ferdi Zeyrek'in iyilik mirasını büyüterek yaşatma kararlılığını, duygusal sözlerle anlattı.

Ferdi Zeyrek Vakfı, İstanbul Kalamış Marina'daki Paysage Restaurant'ta bağış gecesi düzenledi. Eğitimde fırsat eşitliğini merkeze alan geceye hayırseverler katılırken, Ferdi Zeyrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Zeyrek, vakıf kurucularından Nehir Zeyrek, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çökmez ile vakfın yönetim kurulu üyeleri de davetliler arasında yer aldı. Dayanışma ve iyilik duygusunun hakim olduğu gecede, vakfın bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ve hedefleri paylaşıldı.

Gelir burs ve sosyal yardımlara ayrıldı

Yaklaşık 500 biletin hayırseverler tarafından satın alındığı geceden elde edilen gelir; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılacak. Bununla birlikte kışlık kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye ihtiyacı bulunan çocuklara destek sağlanacak, gıdaya ihtiyaç duyan ailelere yardım ulaştırılacak. Vakıf yetkilileri, yapılan her katkının bir çocuğun eğitim yolculuğuna dokunduğunu vurguladı.

Kısa sürede geniş kapsamlı destek

29 Ağustos 2025 tarihinde kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı, beş ay gibi kısa bir sürede geniş bir etki alanı oluşturmayı başardı. Vakıf bugüne kadar 67 ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine burs sağladı; ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye malzemesi, kışlık kıyafet, ayakkabı ve mont bağışında bulundu. Eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle yürütülen bu çalışmalar, sürdürülebilir ve uzun vadeli projelerle güçlendirilerek devam ediyor.

Darüşşafaka ile ortak proje

Toplumsal faydayı odağına alan Ferdi Zeyrek Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti ile yürüttüğü ortak projeyle de dikkati çekiyor. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Zeyrek'in, aralarında tanınmış iş insanlarının da bulunduğu Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu (YDK) üyeliğine seçilmesiyle birlikte, eğitim alanındaki iş birliklerinin daha da genişletilmesi hedefleniyor.

"Bu bir iyilik yolculuğu"

Bağış gecesinde konuşan Nurcan Zeyrek, gecenin vakıf adına ilk bağış gecesi olmasının kendileri için ayrı bir heyecan taşıdığını belirtti. Zeyrek, bundan sonraki süreçte bağış gecelerini ve vakıf faaliyetlerini Manisa'da da gerçekleştireceklerini, bu organizasyonların farklı aralıklarla devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağış gecesini aslında sanatçı konserli ve daha önceki bir tarihte organize etmiştik. Coşkun Sabah ve iki değerli sanatçımız daha gecemizin sanatçı konuğu olacaktı ve biletlerin tamamı çok önceden hayırseverlerimiz tarafından satın alınmıştı. Ancak Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay'ı kaybetmemiz ve yaşanan acı olaylar nedeniyle bağış gecemizi erteledik. Başkanımızın vefatının üzerinden henüz bir ay geçmişti. Biletler çok önceden alındığı için bu geceyi sadeleştirerek de olsa, yapmak zorunda kaldık ve konser formatını kaldırarak yalnızca yemekli davet formatına çevirdik."

"Amacımız bir çocuğun daha hayaline dokunmak"

Nurcan Zeyrek konuşmasında, gecenin temel amacının hayırseverlerin desteğiyle daha fazla çocuğun hayatına dokunmak olduğunu belirterek "Buradaki amacımız; hayırseverlerimizin, dostlarımızın ve gönüldaşlarımızın katkılarıyla bir çocuğu daha okutabilmek, bir çocuğa daha eğitimde fırsat eşitliği sunabilmek, bir çocuğumuzun sırtını ve yuvasını sıcak tutabilmek. Bir çocuğumuzun daha başını okşayıp, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek ve Ferdi Zeyrek Vakfı'nın desteğiyle eğitimini tamamladığını görebilmek istiyoruz. Ferdi, sağlığında bu güzel işleri görmek ister, adeta vasiyet ederdi. Bugün bizler, Ferdi Zeyrek Vakfı yönetim kurulu ve gönüllüleri olarak bu amaç uğruna çalışıyoruz" dedi.

"Yürekleri kocaman bir gönüllü ordumuz var"

Vakfın arkasındaki en büyük gücün gönüllüler olduğunu ifade eden Zeyrek, sahadaki çalışmaları da şu sözlerle anlattı:

"Çok güzel, yürekleri kocaman bir gönüllü ordumuz var. Bu gönüllü ordumuzla sponsor arıyor, sponsor buluyor; yardım kolileri hazırlıyor, kapı kapı dolaşıp bu kolileri ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyoruz. Gönüllü gönüldaşlarımız, iyilik meleklerimizle bize talepte bulunan her bireye dokunmaya, dertlerine deva olmaya çalışıyoruz. Hayırseverlik bizim için sadece bir yardım değil, insan onuruna yakışır bir dayanışma biçimi."

"Bu vakıf bana da çok iyi geldi"

Konuşmasının en duygusal bölümünde Nurcan Zeyrek, vakıf çalışmalarının kendi yaşamındaki yerini samimi ifadelerle dile getirdi:

"Aslında çok güçlü bir anneyim, kadınım ve bireyim. Ancak Ferdi'yi kaybetmek ve onun yokluğuna alışmak hiç kolay değil. Şu bir gerçek ki Ferdi Zeyrek Vakfı'nın çalışmaları ve projeleri bana da çok iyi geldi. Çünkü bu çalışmalar, Ferdi'nin yokluğunu düşünmeye ayıracak boşluk bırakmıyor. Bir dakika bile boş zamanım kalmıyor; kendi çocuklarım ve vakfın çocukları için, hayır işleri için çalışıyorum. Hele bu meşguliyet hayır için olunca, ruhum daha da iyileşiyor, tedavi oluyor. Kısacası Ferdi Zeyrek Vakfı sadece insanlığa, kamuoyuna, Manisa halkına ve eğitimde fırsat eşitliği arayan çocuklara değil; bana da çok iyi geldi. Yönetim kurulumuza da çok iyi geldi, hepimize çok iyi geldi."

Hayırseverlere teşekkür

Nurcan Zeyrek, bağış gecesinin biletlerini alarak vakfın misyonuna destek olan tüm hayırseverlere teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Bağış gecemizin biletlerini 10 gün önceden alıp tüketen gönlü kocaman bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bazı bağışçılarımız burada, bazıları ise isimlerinin bilinmesini istemiyor. Ancak tüm bağışlar çok kıymetli. Bu etkinlikler arttıkça daha çok kişiye dokunacağız; daha çok mont, bot, kırtasiye ve gıda kolisi ulaştıracağız, daha çok öğrenci okutacağız. Rahmetli eşim Ferdi Zeyrek, köprünün başında beni bekliyor. Vakti zamanı geldiğinde buluşacağız. Ama benim amel defterim açık; yapacak çok işim var. En önemlisi çok çalışacağım. Bu ulvi amaç için bu geceye katkı sunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun."

Ferdi Zeyrek'in iyilik mirası

Ferdi Zeyrek Vakfı, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in toplumsal dayanışma ve sosyal adalet anlayışını yaşatmayı hedefliyor. Eğitimden sosyal yardımlara uzanan çalışmalarıyla vakıf, "kimseyi geride bırakmayan" bir yaklaşımı somut projelerle sürdürüyor. Vakıf yönetimi, önümüzdeki dönemde burs sayısını ve sosyal destek projelerini daha da artırarak, iyilik halkasını genişletmeyi amaçlıyor. Vakfa bağış yapmak isteyenler için web sitesi: https://ferdizeyrekvakfi.org/proje/egitim-bursu-destegi