Fethiye Belediyesi'nden Anaokullarına Ücretsiz Yumurta Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye Belediyesi'nden Anaokullarına Ücretsiz Yumurta Desteği

Fethiye Belediyesi\'nden Anaokullarına Ücretsiz Yumurta Desteği

Fethiye Belediyesi, resmi ve bağımsız anaokullarında sağlıklı beslenmeye destek olmak amacıyla, günlük taze yumurtaların ücretsiz dağıtılmasına karar verdi. Protokol, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadın Girişimi Kooperatifi ile iş birliği ile düzenlenecek.

02.12.2024 17:21  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Muğla'da Fethiye Belediyesi'nin 2024 Aralık ayı olağan Belediye Meclisi toplantısında, Fethiye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve S.S. Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle ilçedeki resmi ve bağımsız anaokullarına, belediyenin tesislerinde üretilen günlük ve taze yumurtaların ücretsiz dağıtılması kararı alındı.

Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda, 4'ü gündem dışı olmak üzere, 14 madde görüşüldü. Oturum, meclisin kasım ayı karar özetlerinin okunmasıyla başladı.

Buna göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve S.S. Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi iş birliği çerçevesinde, ilçede bulunan resmi ve bağımsız anaokulları öğrencilerinin sağlıklı beslenmelerine destek olmak için yumurta üretim tesisinde üretilen günlük, taze yumurtaların ücretsiz dağıtımını organize etmesi ve bunun için "Sosyal Yardım Destek İşbirliği Protokolleri" düzenlemesi için Belediye Başkanı Alim Karaca'ya oy birliği ile yetki verildi. Toplantıda tüm Belediye Meclis üyelerine yumurta üretim tesisinde üretilen günlük yumurtalardan hediye edildi.

Toplantıda, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğine Melek Gözde Gürsoy, Kardeş Şehir İlişkisi Talepleri Komisyonu üyeliğine Ünal Karaisaoğlu seçildi.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi, Yerel Haberler, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye Belediyesi'nden Anaokullarına Ücretsiz Yumurta Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
15:59 MÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
15:54 AVM’lere giriş ücretli mi oluyor Yetkili isimden açıklama var AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
23:36 Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’ı yıkan haber Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
23:15 Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
23:04 Arda Turan’dan Okan Buruk’a çok konuşulacak cevap Arda Turan'dan Okan Buruk'a çok konuşulacak cevap
22:51 Okan Buruk, Berke Özer’in yaptıklarına isyan etti Okan Buruk, Berke Özer'in yaptıklarına isyan etti
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
22:10 Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 17:54:41. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye Belediyesi'nden Anaokullarına Ücretsiz Yumurta Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.