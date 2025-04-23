Fethiye\'de 23 Nisan Kortej ve Şöleni büyük ilgi gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen kortej yürüyüşü ve şölene ilgi yoğun oldu.

Fethiye Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Kortej yürüyüşü sahil bandındaki DSİ binası önünden başladı. Kortej yürüyüşü ve Beşkaza Meydanındaki şölene Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, STK başkan ve üyeleri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Belediye bandosu eşliğinde dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile yürüyen çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadılar. Kortej yürüyüşü ve şölene ayrıca Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Meksika, Moldova, Litvanya, Sırbistan, Polonya ve Ukrayna'dan halk oyunları grupları da katılırken, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Türkiye' sloganları atarak Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdüler. Kendi ülkelerinin kıyafetleri içerisinde dans ederek yürüyen yabancı halk oyunları grupları ve yürüyüşe katılanlar kordon boyunda kafelerde bulunan vatandaşlar tarafından sık sık alkışlandı.

Beşkaza Meydanı'nda STK'lar çocuklara değişik etkinlikler sunarken, ikramlarda da bulundular. Beşkaza Meydanı'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında belediye bandosu eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı söylendi. Ardından Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Meksika, Moldova, Litvanya, Sırbistan, Polonya ve Ukrayna'dan halk oyunları grupları gösterileri ile büyük alkış topladı. 16. Uluslararası Altın Güneş Fethiye Çocuk Festivali için Fethiye'de bulunan 9 ülkeden halk oyunları gruplarının gösterilerini vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. - MUĞLA