Fethiye'de Hava Oyunları Heyecanı - Son Dakika
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Fethiye'de Hava Oyunları Heyecanı

Fethiye\'de Hava Oyunları Heyecanı

24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde 6 bin 965 uçuş gerçekleştirildi.

28.10.2024 19:26
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Fethiye'de bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde 5 günde Babadağ'dan 6 bin 965 uçuş gerçekleştirildiği belirtilirken, festivali son gününde de paramotor, mosquito, microlight ve sıcak hava balonu gösterileri nefesleri kesti.

Fethiye'de 5 gün devam eden 24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 60 ülkeden bine yakın yamaç paraşütü sporcusunun katıldığı festivalde Babadağ'dan bin 954'ü ticari tandem (ikili), 5 bin 11'i de single (tekli) olmak üzere 6 bin 965 uçuş gerçekleştirildi. Ölüdeniz hava oyunları bu yıl 24. kez yamaç paraşütü tutkunlarını Fethiye Ölüdeniz'de buluştururken, hava oyunlarına Avustralya'dan Kanada'ya, Çin'den ABD'ye pek çok ülkeden yüzlerce sporcu katıldı. Sporcuların gökyüzündeki yarasa adam ve alçak irtifa serbest atlayışları, yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterileri ile Türk Hava Kurumu'nun motorlu yamaç paraşütü, mosquito, microlight, sıcak hava balonu, base jump gösterileri nefesleri kesti.

Yamaç paraşütü tutkunlarının buluştuğu hava oyunları festivalinde Babadağ'dan bin 33 Türk sporcu, Almanya'dan 570, İsviçre'den 565, İran'dan 554, Rusya'dan 487, İngiltere'den 213 ve ABD'den 165 sporcu ile birlikte değişik ülkelerden sporcular toplam single (tekli) olarak 5 bin 11 uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. Sporcuların bu hava oyunları festivaline geldiği ülkeler göz önüne alındığında turist profili arasında Almanya, İsviçre ve İran'lı sporcuların ilk üçü paylaştıkları gözlendi. Böylece festival etkinliklerinin spor turizmine ve ülke turizmine katkısı bir kez daha belirlenmiş oldu.

24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali boyunca Ölüdeniz ve Babadağ'da havanın güneşli ve güzel olması plajları da hareketlendirirken, Babadağ'dan uçuşlar sorunsuz gerçekleşti. İngiliz, İran ve Avusturyalı bazı yamaç paraşütü pilotlarının eğitim amaçlı kimin yedek açıp, kiminin yedek açmadan denize düşüşleri izleyenleri heyecana boğarken, gökyüzündeki sıra dışı akrobasi hareketleri ve dumanlı atlayışlar izleyenleri adeta büyüleyip, nefesleri kesti. Son gün THK moskito, paramator ve sıcak hava balonu ile İstanbul ve Kapadokya paramotor gösteri ekiplerinin 'İzmir Marşı' eşliğindeki görsel şovları ile yerli ve yabancı sporcuların akrobasi gösterileri büyük bir ilgiyle izlendi. Yüzlerce vatandaş sahilden gün batımındaki bu şovları adeta nefeslerini tutarak izleyip, cep telefonlarıyla görüntülediler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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