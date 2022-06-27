Fethiyespor yönetimi, yeni teknik direktörü Mesut Toros ile birlikte Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Karaca, Fethiyespor'un TFF 2. Lig'de başarılı olacağını söyleyerek, "Teknik direktörümüz bize yabancı değil. Daha önce Fethiyespor'da görevlerde bulundu. Camiayı biliyor. Fethiyespor'umuz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › Fethiyespor'dan Alim Karaca'ya Ziyaret - Son Dakika

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