Fidan, Azerbaycan'a Çalışma Ziyareti Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Fidan, Azerbaycan'a Çalışma Ziyareti Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ile ikili ilişkileri geliştirmek için yarın ziyaret edecek.

17.01.2025 13:04
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek için yarın Azerbaycan'a gidiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ziyaret vesilesiyle gerçekleştirecekleri görüşmelerde ikili siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji konularının ele alınması bekleniyor.

Bu çerçevede, iki ülke arasındaki 15 milyar Dolarlık toplam ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılabilecek adımlar ile kültür, turizm, sağlık, eğitim ve tarım alanları başta olmak üzere, tüm alanlardaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ayrıca mevkidaşı Bayramov'la Azerbaycan- Ermenistan barış süreci başta olmak üzere, Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler gibi yakın bölgedeki meseleler ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi. Dışişleri Bakanı Fidan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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